親子好去處│香港樂高®探索中心「新年拼新意」 拼砌賀年樂高模型

一踏入香港樂高®探索中心，大家可以率先看見迷你天地®的香港街道模型經已換上賀年裝飾。道上燈飾和佈置都洋溢新春氣息，熙來攘往的尖沙咀街頭充滿趕著前往拜年的人群。大家不妨落足眼力，因為第一個互動遊戲立刻開始，找出隱藏在迷你天地的財神樂高®人仔，看看他手上拿著的賀年物件是甚麼，然後在樂高®遊戲站告訴工作人員正確答案，便可以取得蓋章，集齊所有任務蓋章可獲得神秘小禮品乙份(數量有限，送完即止)。

由即日起至2月5日止，香港樂高®探索中心將會加入多個賀年新體驗，讓大小朋友在一片歡樂洋洋的氣氛下，投入樂高® 模型帶給大家的樂趣，與多個應節造型裝置拍照打卡，以及拼砌賀年模型，發揮無限創意！

花車巡遊是大型賀年活動之一，小朋友亦可以在樂高®賽車場體驗創作花車，並即場測試花車能夠走得多遠。在揮春填充挑戰，小朋友需要在空白地方拼砌正確的文字，製作完整的揮春。在拼砌挑戰攤位設有簡單的賀年模型，小朋友只要於限時內按照示範模型完成拼砌，即可完成挑戰任務。小朋友更可以參加樂高®創意工作室並學習各種拼砌技巧，將不同樂高®顆粒拼砌成與新年有關的模型，例如慶祝兔年來臨的小兔、傳統中國動物神龍。

香港樂高®探索中心亦添置了多個大大小小的打卡位，無論賓客於任何角落都可以感受賀年氣氛。當中最矚目的必定是座落入口位置，77厘米高的樂高®️醒獅模型，由樂高®專業認證大師洪子健先生與團隊花115小時以2萬粒樂高®顆粒製作而成。加上對聯以及炮仗等等，全部都以樂高®顆粒組合而成，令賀年裝飾變得更加趣緻。此外，洪子健先生拼砌的樂高®尖沙咀東場景亦已換上新年裝飾。運用了超過50,000塊樂高®顆粒及花了超過400小時以重現繁華的尖東海旁景象。

平日早鳥優惠 $199 購買限時優惠門票

由即日起至3月31日止，香港樂高®探索中心平日早鳥優惠載譽歸來，賓客可到香港樂高®探索中心官方網站以優惠價港幣199元購買限時優惠門票(只限週一至週五下午三時或之前入場，公眾假期及指定日期除外)。此外，專為樂高®迷度身訂造的2023全年通行證*正式推出，凡購買除可享獨家優惠及禮券，更可享二選一早鳥優惠，選擇包括：

1. 9折優惠；

2. 香港樂高®️探索中心禮包乙個 (禮包內包括：限量布袋、頸繩連限量徽章、樂高®人仔鎖匙扣、機械人活動冊乙本)

*全年通行證由其發出日起365日內有效(可入場日子受限於香港樂高®探索中心最新入場安排，預約情況亦受配額以及先到先得系統之限制，敬請提前預約。有關場館最新安排，請留意官方網站或社交平台 )。