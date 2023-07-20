親子好去處│「黃埔活力無限INFINITY FUN」激發盛夏運動熱！

「黃埔活力無限INFINITY FUN」可以潮「玩」籃球乒乓球、旱地冰壺和虛擬Boxing等大熱項目，挑戰7項虛擬及實體運動。

2024將迎來巴黎奧運，運動熱潮一觸即發，想率先體驗奧運熱門運動項目，一圓運動員夢？又或者想為小朋友選擇另類的假日活動，來個有挑戰性、有樂趣的大型室內遊樂場盡情玩樂無限放電？「黃埔活力無限INFINITY FUN」一次過帶來7項創新和人氣運動Challenge，當中6項是奧運常備賽事，考體力、耐力和反應度，讓你一嚐運動員競技滋味！

黃埔天地將於7月22日大暑前夕起一連四個週末激發全民運動熱，勢將這股運動熱浪席捲全城——呈獻全港最好玩的室內放電盛事 「黃埔活力無限INFINITY FUN」 — 將過千呎「時尚坊」MTR層打造成大型運動遊樂園，匯集7項人氣運動項目，結合虛擬與實體體驗，加上4大極限打卡位，無論想挑戰自我展現無限運動潛能，抑或想一家大小盡情無限放電，只要想動起來，就要到黃埔天地過一個FUNtastic Summer！

4 大極限打卡位 必影巨型繽 FUN Sneakers 牆 潮「玩」抱石飛天輪

揮灑完無限汗水，當然要打個卡紀錄到此一遊！「黃埔活力無限INFINITY FUN」另設有4大創意打卡位，充滿趣味又具香港特色，打卡必影不能錯過！

打卡位一： 2.6 米高巨型繽 FUN Sneakers 牆

以近百對球鞋Sneakers砌成的巨型打卡牆，高2.6米，彩虹色繽FUN又搶眼，放上社交平台必能引人注目觀看，呃Like必影！

打卡位二： CLIMB UP

一直心思思想模仿電視劇演員邊講電話邊攀石？CLIMB UP打卡位可以滿足你！特大弧形拱門設計，有高有低不同攀點，讓你輕鬆擺出帥氣Pose或享受跳躍半空雙腳離地的刺激感！

打卡位三：飛天跑步輪

踏上巨型跑步輪，穿上天使翼跑鞋，以充滿香港特色的霓虹燈作背景，猶如奔馳香港天空與街道。動感之都，就在你「腳下」。

打卡位四：至 cool 滑板

隨着滑板成為奧運項目之一，這項街頭運動又再次興起。至cool滑板讓你瞬間化身極cool滑板玩家。