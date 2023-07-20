熱門搜尋:
李小龍 書展2023 C觀點 消費券2023 消委會 網上熱話 Ray Online 居屋2023 澳門旅遊 深圳好去處 二手樓 樓市
返回
生活
2023-07-20 22:27:11

親子好去處│「黃埔活力無限INFINITY FUN」激發盛夏運動熱！

分享：
「黃埔活力無限INFINITY FUN」可以潮「玩」籃球乒乓球、旱地冰壺和虛擬Boxing等大熱項目，挑戰7項虛擬及實體運動。

「黃埔活力無限INFINITY FUN」可以潮「玩」籃球乒乓球、旱地冰壺和虛擬Boxing等大熱項目，挑戰7項虛擬及實體運動。

黃埔天地將於7月22日大暑前夕起一連四個週末激發全民運動熱，勢將這股運動熱浪席捲全城——呈獻全港最好玩的室內放電盛事「黃埔活力無限INFINITY FUN」— 將過千呎「時尚坊」MTR層打造成大型運動遊樂園，匯集7人氣運動項目，結合虛擬與實體體驗，加上4大極限打卡位，無論想挑戰自我展現無限運動潛能，抑或想一家大小盡情無限放電，只要想動起來，就要到黃埔天地過個FUNtastic Summer！

7大熱運動Challenge

2024將迎來巴黎奧運，運動熱潮一觸即發，想率先體驗奧運熱門運動項目，一圓運動員夢？或者想為小朋友選擇另類的假日活動，來個有挑戰性、有樂趣的大型室內遊樂場盡情玩樂無限放電？「黃埔活力無限INFINITY FUN」一次過帶來7項創新和人氣運動Challenge，當中6項是奧運常備賽事，考體力、耐力和反應度，讓你一嚐運動員競技滋味！

仲夏激流│講求運用全身肌群的划船遊戲，與單車衝衝衝同樣是帶氧運動，恍如在激流勇進，享受無限刺激。 拍拍反應燈│講求眼明手快的運動遊戲，務求於限時內按下最多發光反應燈。其運動量足以令你心跳加速，增加血氧含量。自認反應第一的你必定要來挑戰！ 狡猾乒乓│今次將平面的乒乓球桌換成大型圓形水管，目標是把球打進水管內的小圓洞無論你是直線打入洞還是在水管內壁反彈入洞都會充滿驚喜！ 拳拳到肉│能與對手正面對決的拳擊遊戲，連接動作感應系統配合逼真的投影畫面，猶如置身格鬥場與對手進行現場一對一拳擊比賽。 單車衝衝衝│快看你有多大能耐於限時完成最「遠」里數，一起享受馳騁路上的快感！ 爆推地壺│冰壺是冬季奧運會的人氣項目，驟眼看技術成分不高，但其實暗藏學問，有「冰上國際象棋」之稱，既講腦力也要努力，想試推冰壺？就來「爆推地壺」！ 籃兒當射手│不論男女、年紀大小，都可以化身籃球神射手，向亮燈的籃球框投球一展身手！

4大極限打卡位 必影巨型繽FUN Sneakers 潮「玩」抱石飛天輪

揮灑完無限汗水，當然要打個卡紀錄到此一遊！「黃埔活力無限INFINITY FUN」另設有4大創意打卡位，充滿趣味又具香港特色，打卡必影不能錯過！

打卡位一：2.6米高巨型繽FUN Sneakers

以近百對球鞋Sneakers砌成的巨型打卡牆，高2.6米，彩虹色繽FUN又搶眼，放上社交平台必能引人注目觀看，呃Like必影！

打卡位二：CLIMB UP

一直心思思想模仿電視劇演員邊講電話邊攀石？CLIMB UP打卡位可以滿足你！特大弧形拱門設計，有高有低不同攀點，讓你輕鬆擺出帥氣Pose或享受跳躍半空雙腳離地的刺激感！

打卡位三：飛天跑步輪

踏上巨型跑步輪，穿上天使翼跑鞋，以充滿香港特色的霓虹燈作背景，猶如奔馳香港天空與街道。動感之都，就在你「腳下」。

打卡位四：cool滑板

隨着滑板成為奧運項目之一，這項街頭運動又再次興起。cool滑板讓你瞬間化身極cool滑板玩家。

2.6米高巨型繽FUN Sneakers牆 CLIMB UP 飛天跑步輪 至cool滑板

「黃埔活力無限INFINITY FUN」活動詳情

日期：2023722日至813日，逢星期六及日（一連四個週末，共八天）

時間：下午1時至7

地點：黃埔天地時尚坊MTR

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受