親子好去處│2大2小入住迪士尼探索家度假酒店豪華房低至55折 人均$295起

入住迪士尼主題酒店，可以嘆盡猶如世外桃源的美景，更可參與多項酒店康樂活動，或於手工藝製作班發揮創意，令你的宅度假之旅更添奇妙！

與迪士尼朋友一同享樂

另外，入住賓客更有機會與迪士尼朋友見面自拍，並參與酒店提供一系列康樂設施及活動，包括迪士尼朋友太極班、手工藝制作等。賓客除了可以與迪士尼朋友遊玩之外，酒店於晚餐時段 還會為客房提供不同套餐或散點選擇的送餐及餐廳外賣服務。