親子好去處│2大2小入住迪士尼探索家度假酒店豪華房低至55折 平均HK$295+/位

入住迪士尼主題酒店，可以嘆盡猶如世外桃源的美景，更可參與多項酒店康樂活動，或於手工藝製作班發揮創意，令你的宅度假之旅更添奇妙！
與迪士尼朋友一同享樂
另外，入住賓客更有機會與迪士尼朋友見面自拍，並參與酒店提供一系列康樂設施及活動，包括迪士尼朋友太極班、手工藝制作等。賓客除了可以與迪士尼朋友遊玩之外，酒店於晚餐時段 還會為客房提供不同套餐或散點選擇的送餐及餐廳外賣服務。
KKday優惠：HK$1,298/晚起 (標準價高達：HK$2,376)
以上套票包括：
- 迪士尼探索家度假酒店一晚豪華房住宿（另設海景客房升級選擇，低至HK$1,471）(已含 10%服務費)
- 每房最多可接受4人入住*
- 提供床型：2雙人睡床
*基本房價已包括2位成人或2位成人加上2位12歲以下兒童入住。入住同一酒店房間的第三及第四位12歲或以上的賓客(「額外賓客」)須繳付附加費（另收 10%服務費）。 此附加費只包括額外賓客入住酒店的費用，並不包括其他套票內容。附加費已包含於系統價格。
產品網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/113671?cid=13367
優惠詳情：
優惠期 (預訂期)：今日21:00至1月19日12:00
可選擇入住日期：2月1日至3月31日