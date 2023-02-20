親子好去處│3月12日中環遮打道隆重舉行「全城有機日2023」

隨著疫情緩和，香港踏上復常之路，香港有機資源中心（下稱「中心」）欣然宣佈今年的 「全城有機日」將以實體形式回歸，並將於3月12日於中環遮打道行人專用區盛大舉行！ 屆時整條遮打道將會化身為大型有機市集及嘉年華場地，大會更邀請近80間本地有機農場、漁場及有機零售商於當日設置攤位，讓市民盡情選購新鮮有機魚菜及產品，還有星級嘉賓為大家帶來一連串精彩表演及各式豐富節目，實在不容錯過！
「全城有機日」實體版回歸 精彩活動停不了
踏入朝氣滿滿、活力十足的兔年，市民生活逐步復常，今年的「全城有機日」也終於以實體形式回歸，為香港市民帶來停不了的精彩活動，適合一家大小參與，齊撐本地有機，歡度「有機」週末！活動當日將由中心總監黃煥忠教授聯同一眾主禮嘉賓主持「全城有機日2023」開幕典禮，為這項年度有機界盛事揭開序幕。早前特別為「全城有機日2023」拍攝宣傳片的星級有機大使森美及張新悅女士也將參與開幕典禮，在Chit Chat環節與現場觀眾互動交流，分享她的低碳生活小貼士，並以動人歌聲推廣有機生活。除了台上的精彩表演外，家長還可與小朋友一起參與台下多個攤位遊戲，讓小朋友以輕鬆富趣味的方式，增進有機產品及環保知識。此外還有不同的有機工作坊，讓市民學習以環保而有趣的方法，響應綠色低碳生活。
除了台上的精彩表演外，家長還可與小朋友一起參與台下多個攤位遊戲，讓小朋友以輕鬆富趣味的方式，增進有機產品及環保知識。此外還有不同的有機工作坊，讓市民學習以環保而有趣的方法，響應綠色低碳生活。
舉辦各式有機活動 擁抱綠色低碳生活
即將舉行的年度盛事「全城有機日」多年來深受市民歡迎，去年的「全城有機日」更吸引高達六萬人次參與，創紀錄新高，市民反應踴躍，好評如潮。此外，中心自 2007 年起推出「有機大使培訓計劃」，招募對有機農業及環境保育感興趣 的中小學生，舉辦至今累計已培訓超過逾萬名有機大使，讓「有機耕作」及「可持續」理念植根於年輕一代。「全城有機日 2023」開幕典禮當日將進行有機大使誓師儀式，讓大家 一同見證新一屆有機大使的誕生。
在業界發展方面，中心自 2006 年起每年皆舉辦有機業界的海外交流團，足跡遍佈世界各 地，包括中國、台灣、日本、韓國、馬來西亞、泰國、加拿大、澳紐等地，讓有機農友可 以汲取外國經驗，提升業界水平。
「全城有機日 2023」
日期：2023年3月12日（星期日）
時間：上午11時至下午6時
地點：中環遮打道行人專用區
「真正有機20年」填色比賽
為了讓小朋友進一步認識何謂真正有機及有機生活的好處，中心現舉辦「真正有機20年」填色比賽，歡迎全港幼稚園及小學生參加，費用全免。參賽者須於指定的填色表格上填色， 可自由選擇顏料，並於2023年2月25日或之前把作品郵寄至香港有機資源中心。比賽分為幼稚園（K1 - K3）、小學（P1 – P3）及小學（P4 – P6）三個組別。各組別冠軍得獎者均可獲贈*「全城有機日」現場消費券，價值 500 元正，亞軍 300 元正，季軍200元正，以及由香港有機資源中心快將出版的兒童繪本系列及得獎證書一張。「真正有機20年」填色比賽頒獎典禮將於3月12日「全城有機日2023」開幕典禮上進行。有關比賽詳情、比賽細則及聲明，請參閱：https://forms.gle/MdwSJ8qX21nfTk4g6