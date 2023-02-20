親子好去處│3月12日中環遮打道隆重舉行「全城有機日2023」

隨著疫情緩和，香港踏上復常之路，香港有機資源中心（下稱「中心」）欣然宣佈今年的 「全城有機日」將以實體形式回歸，並將於3月12日於中環遮打道行人專用區盛大舉行！ 屆時整條遮打道將會化身為大型有機市集及嘉年華場地，大會更邀請近80間本地有機農場、漁場及有機零售商於當日設置攤位，讓市民盡情選購新鮮有機魚菜及產品，還有星級嘉賓為大家帶來一連串精彩表演及各式豐富節目，實在不容錯過！

「全城有機日」實體版回歸 精彩活動停不了

踏入朝氣滿滿、活力十足的兔年，市民生活逐步復常，今年的「全城有機日」也終於以實體形式回歸，為香港市民帶來停不了的精彩活動，適合一家大小參與，齊撐本地有機，歡度「有機」週末！活動當日將由中心總監黃煥忠教授聯同一眾主禮嘉賓主持「全城有機日2023」開幕典禮，為這項年度有機界盛事揭開序幕。早前特別為「全城有機日2023」拍攝宣傳片的星級有機大使森美及張新悅女士也將參與開幕典禮，在Chit Chat環節與現場觀眾互動交流，分享她的低碳生活小貼士，並以動人歌聲推廣有機生活。除了台上的精彩表演外，家長還可與小朋友一起參與台下多個攤位遊戲，讓小朋友以輕鬆富趣味的方式，增進有機產品及環保知識。此外還有不同的有機工作坊，讓市民學習以環保而有趣的方法，響應綠色低碳生活。

除了台上的精彩表演外，家長還可與小朋友一起參與台下多個攤位遊戲，讓小朋友以輕鬆富趣味的方式，增進有機產品及環保知識。此外還有不同的有機工作坊，讓市民學習以環保而有趣的方法，響應綠色低碳生活。