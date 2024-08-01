親子好去處｜5個暑假職業體驗活動介紹 著漢服扮中醫/意粉屋學整pizza 做個小店員！

小朋友總愛扮鬼扮馬，一下子是廚師、一下子是醫生……不如試試實現他們的夢想！不說不知，近來市面愈來愈多針對兒童的職業體驗活動，有小小中醫師、小小點心師傅，甚至產品研發等，非常多元化，體驗之餘亦學到不少書本以外的知識，值得一試。

暑假職業體驗活動｜中醫師

由非牟利團體全仁中醫CMA舉辦，在荔枝角的大型實景中醫藥親子工作坊，可讓4至10歲的小朋友穿上漢服，化身成小小中醫師，跟隨註冊中醫師學習望聞問切的中醫藥常識，更可嘗試自己執藥材，用藥盅搗碎藥材，再製作成獨一無二、隨身攜帶的小香囊。當然不少得可參觀中醫診所、中央藥房及煎藥房等，內容超豐富！一個價錢，成家都有得玩，性價比夠晒高。