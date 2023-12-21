親子好去處｜Care Bears夢幻彩虹樂園 陪你開心過聖誕

深受大人和小朋友愛戴的Care Bears™今個聖誕新年要由愛心雲層來到The Big Things Playground了！一班擁有不同魔法力量的Care Bears™會從遊戲和手作、甜點工作坊帶給小朋友歡樂和溫暖，大家快點跟Care Bears™展開奇幻旅程吧！ 設多個特色遊戲及工作坊 Care Bears™夢幻彩虹樂園將設多個特色遊戲及工作坊，例如幸運擲彩虹、百發百中愛心熊、繽紛糖果收集器以及開心串珠仔工作坊、熊熊玻璃曲奇工作坊等。期間限定的Care Bears™主題由即日起開放至2月尾，喜歡Care Bears™ 的大人和小朋友緊記把握時間跟一班可愛小熊渡過美好時光！

開心彩熊機 來到Care Bears夢幻彩虹樂園的小朋友，只要用手上1個金幣就可以參與「七彩夾熊仔機」遊戲，夾走七顏繽紛的可愛小熊帶回家！自問是「夾公仔」高手的朋友，一定要來挑戰一下！

幸運擲彩虹 Care Bears™ 夢幻彩虹樂園的另一遊戲為「幸運擲彩虹」，參加者只需使用3個金幣便可參加遊戲，贏走豐富的Care Bears™禮品，包括Care Bears™貼紙、擦膠、盲盒等等。

百發百中愛心熊 眼界高除了可以挑戰「幸運擲彩虹」，還能挑戰「百發百中愛心熊」！參與者只要用1個金幣即可玩這個遊戲，將波波扔到相應的洞中，贏走多款精美禮品。每次遊戲參加者會獲發五個波波。

奇妙扭扭樂 想測試一下自己的運氣？歡迎到「奇妙扭扭樂」，扭蛋機內盛載著不同的Care Bears™小禮物，大家每次用1個金幣即可扭出一個扭蛋。快來看看扭蛋內的禮物是甚麼！

奇妙扭扭樂

繽紛糖果收集器 Care Bears™們準備了不同的糖果送給小朋友，大家快來拉動機器獲取糖果吧！

繽紛糖果收集器

The Big Things 手作工作坊 除了玩遊戲，小朋友和家長更可以加購工作坊入場券，於 The Big Things 玩樂期間參加不同類型的手作工作坊。於週末及公眾假期到訪 The Big Things 的朋友，可加購工作坊入場券體驗「魔法鬼口水」（星期六提供）及「開心串珠仔」工作坊（星期日提供）；至於「無限創意環保袋」及「星閃閃相框工作坊」工作坊則會在平日舉行（二選一），加購入場券價錢各為港幣48元。工作坊入場劵可自由加購，不限次數。 魔法鬼口水（星期六、公眾假期）｜港幣 68 元 近年小朋友愛玩的 slime（俗稱鬼口水）風靡全球，各位來到 Care Bears™ 夢幻彩虹樂園都一樣有得玩！大家能想像夢幻顏色的 slime 加上閃閃的金粉、裝飾會變成怎樣呢？大家一同來「魔法鬼口水」工作坊製作出獨一無二的鬼口水吧！工作坊時間為10至20分鐘，過程中會有導師指導或陪同下完成作品。

開心串珠仔（星期日、公眾假期）｜港幣 68 元 喜歡做小配飾的朋友要留意！Care Bears™夢幻彩虹樂園準備了「開心串珠仔」工作坊給大家，看著色彩鮮艷的粒粒串珠，實在有「選擇困難症」，不懂該選哪種顏色啊！不如每種顏色都要吧，夢幻彩虹從此誕生！此工作坊適用於星期日，活動需時10至20分鐘。

無限創意環保袋（平日）｜港幣 48 元 小朋友是時候發揮自己的小宇宙，為帆布袋畫上自己喜歡的圖案。參加者可以利用顏料筆設計獨一無二的tote bag！

星閃閃相框工作坊（平日）｜港幣 48 元 相框內有甚麼圖案全由你自由設計！無論畫上甚麼圖案，線條都會呈現彩虹色，好吸睛啊！外框圍著閃閃的星星片，是今年最有心思的聖誕禮物之一。

The Big Things 小熊親子甜品屋 玩過Care Bears™夢幻彩虹樂園內的遊戲和手作工作坊，不妨到 The Big Things 親子甜品屋跟家長一起親手炮製美味的甜點！甜品工作坊設有「熊熊玻璃曲奇」以及「彩虹紙杯蛋糕」兩款甜點供參加者自由選擇。各位小廚神快來小熊甜品屋吧！工作坊舉行日期為星期五至日。 熊熊玻璃曲奇（星期五至日）｜港幣 278 元 可愛又bling bling的熊熊玻璃曲奇實在讓人捨不得吃掉！熊熊玻璃曲奇甜品工作坊需時1小時45分鐘，當中包含30分鐘The Big Things Playground遊玩時間，共1小時45分鐘體驗（一大一小）。

彩虹紙杯蛋糕（星期五至日）｜港幣 328 元 甜品工作坊亦有夢幻感滿滿的彩虹紙杯蛋糕製作！喜歡做蛋糕的小朋友和家長不要錯過！彩虹紙杯蛋糕上大家可任意裝飾，鋪上閃閃的朱古力粒。工作坊需時2小時，包含60分鐘 The Big Things Playground 遊玩時間，共兩小時體驗（一大一小）。