親子好去處│Citywalk 荃新天地「KIDS DREAM BIG！夢想職業體驗館」 讓小朋友返「暑期工」

今個暑假，激發孩子的天賦及潛能，體驗充滿無限可能 的精彩未來！由7月15日至8月20 日，荃新天地夏日呈獻「KIDS DREAM BIG！夢想職業體驗館」主題活動，商場2期中庭化身為夢想職業體驗館，讓小朋友發揮興趣與專長，挑戰5大非凡職業，展開樂而忘返又充滿啟發性的「打工實習」旅程！小朋友透過與眾不同的職場體驗，提升自信和學習新技能，可以發掘自己的未來發展方向及目標。努力完成每項職場體驗，更可賺到「夢想代幣」， 換取各項精彩獎賞，學習一分耕耘一分收穫的意義。 5 大夢想職業體驗發掘孩子天賦與潛能 想讓小朋友發揮無窮小宇宙？只要成為S + REWARDS會員，並憑指定點數即可換領 「KIDS DREAM BIG！夢想職業體驗館」工作體驗證，讓4歲至12 歲的小朋友度過充滿歡笑和收穫的假期！參加者於預約時間，到達「夢想職業體驗館」，換上可愛「工作服」，隨即展開能夠學以致用、擴闊眼界的精彩職場生活！ 色彩繽紛的夢想職業體驗館分為5大專區，讓小朋友可以親自體驗「星際探險家」、「日式便當達人」、「植物科學家」、「雪糕研發師」及「偶像練習生」5 大非凡職業！ 於專業導師帶領下，透過充滿趣味性的工作體驗啟發出不同潛能，為未來個人發展訂下契機。

5 大非凡夢想體 驗│ 星際探險 家 喜愛冒險的小朋友快點換上太空服，去到星空基地報到，展開浩瀚宇宙的探索之旅！每位隊員須於星際探索隊隊長的指導下，跳上彈床學習由 Fitness Expert Studio 帶來的模擬太空彈跳訓練，脫離地心吸力的束縛，享受無拘無束的時刻， 為探索宇宙星體做足準備！

5 大非凡夢想體 驗│ 日式便當達 人 對入廚有興趣的小朋友，可以參加「日式便當達人」體驗，親自學習製作由便當達人兼烹飪導師Candace Mama設計的可愛動物便當！小朋友用心製作的精緻便當，家長們當然想第一時間品嚐，但別忘記留給「相機食先」，打卡分享！

5 大非凡夢想體 驗│ 植物科學 家 「植物科學家」體驗適合喜歡尋根究底、充滿好奇心的小朋友參加，一同穿上實驗袍窺探大自然的奧秘！導師會教導大 家有關蜜蜂傳播花粉及植物的生長過程，然後於顯微鏡下觀察植物細胞結構，深入了解植物細胞每部分的功能，學習維護生態平衡及可持續發展的重要性。

5 大非凡夢想體 驗│ 雪糕研發 師 自問喜愛設計又嘴饞的小朋友，「雪糕研 發師」體驗是不二之選！參加者可以用本地品牌Fruttato Gelato的創新膠囊雪糕 機，親自 DIY 香濃軟滑、低糖低脂的軟雪糕。各位「雪糕研發師」發揮創意及藝術天份，為雪糕加上荃灣特有的蜂蜜及不同的toppings作點綴，好玩又好食！

5 大非凡夢想體 驗│ 偶像練習 生 舞台上的表演，可以訓練小孩子的自信和表達能力！成為「偶像練習生」當然要穿上亮麗的服飾悉心打扮，以最可愛的一面視人。「偶像練習生」成員將組成全新跳唱組合，學習充滿魅力的可愛舞步，為舞台表演做足準備！ 表演即將開始，各位家長快點爭取有利位置，拍攝子女的「出道」演出，欣賞於鎂光燈下魅力四射的精彩表演！每逢星期六及星期日指定時段的「偶像練習生」體驗，更會由場內商戶Bloom Dance Academy擁有豐富經驗的導師任教，讓孩子盡情發揮表演天賦！