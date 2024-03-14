親子好去處｜Hannah Shieh《憂眠鎮》繪本原畫展覽+親子工作坊

踏入3月藝術月，誠品香港將邀請一眾港台人氣作家、文化學者、電影人等藝文界名家，帶來超過20場分享活動，與大家分享新知與獨到見解。誠品香港亦將帶來5場展覽，包括音樂、本地攝影、繪本原畫及電影創作等主題，以及推出多場手作活動，為讀者提供多元的藝文體驗。其中特別推介台灣繪本作家Hannah Shieh的《憂眠鎮》原畫展及相關活動。

《憂眠鎮》繪本原畫展─ Hannah Shieh

很久很久以前，有一個不眠的小鎮，鎮裡有個又大又亮的電子屏幕，實時統計著失眠人數，這讓鎮長鎮民每天都憂心忡忡，絞盡腦汁想解決睡眠這個大問題，直到有一天鎮裡停電了……