親子好去處｜Hannah Shieh《憂眠鎮》繪本原畫展覽+親子工作坊

踏入3月藝術月，誠品香港將邀請一眾港台人氣作家、文化學者、電影人等藝文界名家，帶來超過20場分享活動，與大家分享新知與獨到見解。誠品香港亦將帶來5場展覽，包括音樂、本地攝影、繪本原畫及電影創作等主題，以及推出多場手作活動，為讀者提供多元的藝文體驗。其中特別推介台灣繪本作家Hannah Shieh的《憂眠鎮》原畫展及相關活動。
《憂眠鎮》繪本原畫展─Hannah Shieh
很久很久以前，有一個不眠的小鎮，鎮裡有個又大又亮的電子屏幕，實時統計著失眠人數，這讓鎮長鎮民每天都憂心忡忡，絞盡腦汁想解決睡眠這個大問題，直到有一天鎮裡停電了……
藝術家Hannah Shieh把繪本《憂眠鎮》中的原畫作品首次帶來香港，帶領大家進入自在奔放的奇妙小鎮。在這個充滿想像和無限解讀空間的奇幻寓言中，或許你也捨不得闔眼。
藝術家：Hannah Shieh
展期：即日起至3.31（日）
地點：尖沙咀店3/F實現空間
《憂眠鎮》好眠掛飾親子畫畫工作坊
和孩子一起畫，像孩子一樣畫！工作坊中，《憂眠鎮》繪本原畫展之策展人Hannah Shieh將全程親身講解及指導，邀大小朋友進入故事中的夢幻空間，將喜歡的動物和形狀，在卡紙上手繪下來，再用線串起來，做成床頭獨一無二的吊飾，每晚好眠。
工作坊最後將送上Hannah為參與者畫的速寫似顏繪，歡迎相約好友或個人報名！
藝術家：Hannah Shieh
日期：3月29日 下午14:00-15:00
地點：尖沙咀店2/F座位區
費用：$100或憑購買《憂眠鎮》一書參加（可供一名成人與一名小孩參與）
適玩年齡：4歲或以上