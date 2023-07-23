親子好去處｜ifc x日本新銳藝術家GAKU 用畫作剖析自閉症天才內心世界

今個暑假，香港ifc將聯乘來自日本的新銳藝術家GAKU（佐藤楽音），呈獻首個創意藝術裝置，一同重拾赤子之心，在想像中的藝術國度翱翔！由2023年8月1日至28日期間，商場一樓中庭位置會化身成為「Life is a Playground」創意藝術裝置，帶來三大繽紛展區——「繽紛旋轉木馬」藝術裝置、「專屬夢幻樂園」數碼互動體驗及「GAKU的夢想世界」藝術畫廊，以不同媒介展示GAKU的作品，讓大家盡情與童趣藝術裝置打卡及互動，重拾純粹赤子之心，深入自閉症天才的奇思妙想內心世界之中！

深入自閉症天才的藝術世界

年僅21歲的GAKU在3歲時被診斷患上嚴重自閉症及智商僅有25，縱使他語言能力不佳，仍然無阻他發揮天賦，以繪畫代替言語與人交流，表達其樂觀正面的內心世界。GAKU在16歲時隨同老師參觀美術館，被日本前衛藝術家岡本太郎的作品所啟發，從此創作欲望源源不絕。他以鮮明的印象派風格進行創作，熱衷運用鮮艷色彩繪畫簡單幾何圖案，其筆觸渾厚有力，作品流露著對生命的熱情及無限可能。

一頭栽進繪畫世界的GAKU創作力充沛，每年面世作品多達200幅；年紀輕輕的他於2019年在東京世田谷美術館舉辦個人首展，至今舉辦超過20場展覽，其中更有畫作以高達300萬日元售出，並先後與多個知名品牌合作推出聯乘項目，逐漸成為備受注目的藝術界新星。