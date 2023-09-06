親子好去處│JCCAC x Freeture Concept HK x本地插畫家杜波淇 「尋找手作源地│JCCAC嘉年華市集」

《尋找手作源地｜JCCAC 嘉年華市集》將於9月9日及10日舉行，地點為JCCAC中庭、L1 藝廊及 2 樓平台。今次市集聚集一眾手作愛好者，互相交流對手工藝的熱愛，喚醒以雙手創作表達內心世界的美好回憶。全場逾70個創意攤檔，包括陶瓷、布藝、皮革、金工、木工、編織、香水及服飾等手作工藝品，希望令參加者透過每件手工藝品帶來的美好感受，尋回內心平靜。

設藝術輕體驗 駐村藝術家工作室開放參觀 市集活動豐富多彩，一連兩日的藝術輕體驗工作坊會由JCCAC的藝術家為大家示範及教授5種藝術媒介：版畫、篆刻、冷門樂器、金工及陶藝。參加者可以即場體驗創作樂趣，創造屬於自己的藝術品。期間JCCAC部分工作室亦會開放提供導賞，讓公眾了解駐村藝術家的日常運作。

融入插畫與心靈金句尋回平靜初心 市集設有「杜波淇速畫」及「美好回憶鎖匙扣」扭蛋機兩項收費活動。「杜波淇速畫」活動參加者將有機會領取由本地插畫家杜波淇（Toballkidrawing）所設計的一系列精美禮物；凡在 KKday 預先登記參加活動，或於活動當日追蹤Freeture Concept HK的Instagram專頁，即可免費獲得由杜波淇設計的「一切美好回憶的最初」File或扇子一把。

免費獲贈全新推出香橙紅茶 另外，市集更獲得紅茶花伝™️Craftea™️贊助，入場人士追蹤紅茶花伝™️Instagram專頁，即可免費獲贈贊助全新推出的香橙紅茶。日本匠心研製真果汁的清爽鮮甜、加上日本進 口蜂蜜點綴，配以沖泡茶的醇香，三者環環相扣，成就出紅茶花伝™️ Craftea™️黃金調配の美味。