親子好去處｜KAGOME x大樹先生的家推限定「蔬果廚房」 全新遊樂區/玩遊戲送毛巾

暑假親子好去處！KAGOME Nissin聯乘大樹先生的家攜手合辦「Full of Vegetable Full of Love蔬果廚房」，設全新遊戲區和用餐區，可以玩遊戲嬴獎品之餘，更可品嚐到全新配方的野菜生活100」蔬果汁。即睇詳情！

KAGOME聯乘大樹先生的家合辦「Full of Vegetable Full of Love蔬果廚房」，分別設有遊戲區和用餐區兩大區域，家長和小朋友不僅可於充滿了KAGOME主題的蔬果廚房享受遊樂設施之餘，亦可到用餐區享用營養滿分的期間限定「KAGOME和風番茄野菜兒童餐」的主題菜單，一邊玩樂，一邊學習蔬果知識。各款蔬果汁亦於主題蔬果廚房有售。

期間限定「 KAGOME 和風番茄野菜兒童餐」

於活動期間，KAGOME Nissin 除了在大樹先生的家荔枝角店及銅鑼灣店打造出KAGOME主題蔬果廚房遊戲區之外，更夥拍主廚精心設計限定的「KAGOME 和風番茄野菜兒童餐」，將KAGOME的產品搖身一變成為桌上一道道美食。不論是主菜、飲品、甜品均採用升級版「野菜生活100」蔬果汁和KAGOME 100% 純正番茄汁製成。凡享用期間限定套餐，即送您KAGOME可愛蔬果貼紙一張，而追蹤KAGOME Instagram官方帳號，更可額外獲得升級版「野菜生活100」一包！

8月逢星期六下午亦會設有攤位，同時有蔬果分類小遊戲，家長可陪同小朋友一同分辨不同種類的蔬果，鼓勵邊玩邊學習，完成兩項活動之後可獲得KAGOME精美毛巾一條，