親子好去處｜Kiztopia全港最大13,000呎兒童室內遊樂中心進駐將軍澳中心 必玩全新極速滑梯/火山滑梯衝擊超巨型攀爬區/體感互動遊樂體驗

新加坡最大型親子遊樂中心Kiztopia自一年半前進駐香港以來，旗下多個品牌包括Kiztopia、Bouncetopia by Kiztopia和Jumptopia均大受歡迎，「寓教於樂」的遊樂熱潮風靡全港親子界。今次，Kiztopia第2間分店會登陸將軍澳中心Park Central，這所13,000呎的遊樂場以「太空」為主題，在多達19個遊樂體驗區域中初次結合多元化創新科技元素，如機械人競技、體感互動裝置和投影技術等，貼合Alpha世代的成長環境和科技趨勢，大大提升挑戰性和趣味性；另一方面，佔全場面積約三分之一的「Mojo Zone超巨型攀爬區」更前所未有地新增2條各具特色的巨型滑梯——刺激感爆棚的「極速滑梯」和體感滿Fun的「火山滑梯」，一次過享受疾速滑下的興奮快感；此外，以提升8大兒童成長智能為目標的「職業體驗區」亦更新2款職業主題，讓小朋友和8位人氣原創卡通角色一起更全面地發掘遊樂和學習的樂趣！
刺激挑戰主打─Tiger’s Mojo Zone超巨型攀爬區（適合4歲以上）
面積4300呎的「Tiger’s Mojo Zone超巨型攀爬區」是全場佔地最大、最矚目且最具挑戰性的遊樂設施，亦是全港規模數一數二的兒童攀爬設備，由運動健將Tiger化身太空人帶領小朋友挑戰各個障礙遊戲，此區設有4大焦點地帶，星際迷航挑戰令人流連忘返。
多元科技領域
原創角色職業體驗
幼童同樂區
特別為6歲以下幼童而設的太空人初階訓練基地誕生！遍佈整個區域的太空障礙步道色彩鮮豔，形狀彎曲多變，有效刺激幼童大腦發展，配合周遭一眾迷你障礙、迷你隧道及斜波，小小太空人的一般運動技能和大肌肉的活動和協調能力得以提升；而中央的迷你星球迷宮則切合幼童喜愛觸摸、使用和探索的個性，能集中鍛鍊精細運動技能和小手肌，發展手眼協調、組織技能、識別顏色、形狀等能力，還可以促進解難能力和創造力，同時建立同齡孩童間的社交技巧。
單次、10次、年票共3款門票組合9折早鳥預售優惠即日起官網、Klook及門市開搶
想感受太空競賽的神奇樂趣？緊記留意 Kiztopia 官網與全球知名旅遊體驗預訂平台Klook網上平台的售票方案，單次入場、10 次入場和年票3種組合任君選擇，想要上Klook選定日子，還是，親臨將軍澳中心門市選購週一至週五門票或週六、週日及公眾假期門票亦可，於門市預購門票更可獲贈額外禮品，一眾精明家長萬勿錯過！由即日起至5月7日更推出9折早鳥優惠，讓香港家長和海外旅客率先輕鬆預訂門票，啟航太空！（有關官方票價詳情請參考下列表格）
Kiztopia 香港將軍澳分店
地址：將軍澳唐德街9號將軍澳中心 G35
查詢電話：2891 2037/2891 2038/6936 4663 (Whatsapp)
營業時間：10am─8pm