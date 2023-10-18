親子好去處｜Kiztopia快閃買1送1！Triangle Plus快閃半價！Ryze Hong Kong最大型室內彈床樂園！預訂活動滿$1,000即減$100【附連結】

父母正在煩惱帶孩子到哪裡暢玩放電？Klook現在為你送上多個好推介，包括新加坡首屈一指的大型親子遊樂中心Kiztopia、親子歷險攀爬樂園Triangle Plus及佔地超過1萬8千平方尺的彈床樂園Ryze Hong Kong。由即日起至10月23日，在Klook預訂活動滿HK$1,000，再輸入優惠碼「OCT100JOY」更即減HK$100，優惠碼數量有限，先到先得！

過江龍大型親子遊樂中心

新加坡首屈一指的大型親子遊樂中心、2021年度新加坡旅遊局最佳景點體驗獎得主「Kiztopia」人氣進駐香港， 於沙田新城市廣場Play Park開設首間海外旗艦店，這座佔地12,000呎的室內遊樂場有多達15個遊樂體驗區域，當中最吸睛要數設置了8條、最高可達4米高（約兩層樓高）的超巨型攀爬區，並設有多項極 具挑戰性的障礙遊戲，如流星錘、攀爬牆、繩索橋考驗孩子，加上以8個原創卡通角色為主題，以提升8大兒童成長智能為目標的職業體驗區；以及佔地超過600呎讓小朋友盡情放電的彈跳城堡等等，帶來過江龍的「玩樂、學習、美食和親子遊樂」一站式體驗，寓教於樂實在是Fun Fun鐘的事！

香港 Kiztopia 兒童室內遊樂場門票

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