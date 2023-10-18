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生活
2023-10-18 19:02:00

親子好去處｜Kiztopia快閃買1送1！Triangle Plus快閃半價！Ryze Hong Kong最大型室內彈床樂園！預訂活動滿$1,000即減$100【附連結】

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親子好去處｜Kiztopia快閃買1送1！Triangle Plus快閃半價！Ryze Hong Kong最大型室內彈床樂園！預訂活動滿$1,000即減$100【附連結】

親子好去處｜Kiztopia快閃買1送1！Triangle Plus快閃半價！Ryze Hong Kong最大型室內彈床樂園！預訂活動滿$1,000即減$100【附連結】

父母正在煩惱帶孩子到哪裡暢玩放電？Klook現在為你送上多個好推介，包括新加坡首屈一指的大型親子遊樂中心Kiztopia、親子歷險攀爬樂園Triangle Plus及佔地超過18千平方尺的彈床樂園Ryze Hong Kong。由即日起至10月23日，在Klook預訂活動滿HK$1,000，再輸入優惠碼「OCT100JOY」更即減HK$100，優惠碼數量有限，先到先得！

過江龍大型親子遊樂中心

新加坡首屈一指的大型親子遊樂中心、2021年度新加坡旅遊局最佳景點體驗獎得主「Kiztopia」人氣進駐香港， 於沙田新城市廣場Play Park開設首間海外旗艦店，這座佔地12,000呎的室內遊樂場有多達15個遊樂體驗區域，當中最吸睛要數設置了8條、最高可達4米高（約兩層樓高）的超巨型攀爬區，並設有多項極 具挑戰性的障礙遊戲，如流星錘、攀爬牆、繩索橋考驗孩子，加上以8個原創卡通角色為主題，以提升8大兒童成長智能為目標的職業體驗區；以及佔地超過600呎讓小朋友盡情放電的彈跳城堡等等，帶來過江龍的「玩樂、學習、美食和親子遊樂」一站式體驗，寓教於樂實在是Fun Fun鐘的事

香港Kiztopia兒童室內遊樂場門票

【快閃買一送一】110分鐘入場門票 (11

買一送一後價：HK$228 

人均：HK$114 

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30,000呎攀爬樂園

位於荃灣PLAZA 88，佔地30,000呎的親子歷險攀爬樂園 - Triangle Plus ，樂園由六大極具挑戰性及多元化的設施，包括抱石牆區、繩網樂園區、趣味攀岩牆、忍者樂園區、洞穴探險區、雲朵攀登及冒險小屋，場內更設有3間派對房間及「Triangle Cafe」餐飲區，為您帶來獨一無二的親子歷險體驗！讓小朋友在專業攀岩教練團隊的帶領下，從玩樂中學習新技能，感受最原始的快樂！

親子歷險攀爬樂園Triangle Plus

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原價：HK$298 

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港島最大彈床樂園

佔地超過18千平方尺，場內佈滿彈床、海綿池、障礙訓練場、氣墊、安全氣囊、攀石牆、秋千等，進場後大小朋友即可化身忍者，瘋狂地彈跳翻騰，順便消耗卡路里。

Klook獨家】港島最大型室內彈床樂園 Ryze Hong Kong

開放時間

星期一至星期四：10:00-20:00

星期五/星期六/星期日/公眾假期：09:00-21:00

門票─1小時遊玩時間：

一位小童 (6歲或以下) 入場門票 + 一位成人陪同票 + 免費送防滑襪一對
HK$115

一位小童 (7歲或以上) 入場門票 + 一位成人陪同票 + 免費送防滑襪一對
HK$190

送防滑襪 x 1 

室內彈床樂園 Ryze Hong Kong 1小時遊玩時間入場門票

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