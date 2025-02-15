親子好去處｜Kiztopia灣仔店3月開幕 佔地17000呎 設18大區域 超刺激8米長空中飛索

新加坡最大型親子遊樂品牌Kiztopia首次登陸港島！灣仔合和新店佔地17,000呎，設有18大遊樂區域，店內以Kiztopia Friends超級英雄為主題。焦點設施必屬8米長空中飛索及近千呎積木建築主題房，絕對是小朋友放電之選！

全港最大面積 新店佔地達17,000呎，設有18大遊樂區域。全場佔地最廣的Mojo Zone超巨型攀爬區必定最先吸引小朋友的目光。Kiztopia Friends化身超級英雄帶領他們大玩8米長空中飛索，又會在極速滑梯地帶體驗4條超刺激、超斜滑梯及二階式滑梯。自由攀爬區及魔力歷奇地帶最適合熱愛挑戰的勇者，兩層網狀隔層及障礙遊戲考驗他們的極限。

嘗成為建築師滋味 夢想成為建築師的小玩家必到全線最大、近1,000呎的積木建築主題房，初嘗建築滋味。小建築師可先在超大型夾公仔機中夾出積木，其後坐上小火車運送夾出的建築材料，最後用起重機建造各種高樓大廈，趣味度滿分！旁邊的充氣城堡設置多種障礙關卡，包括木人樁、波浪型坡道及彈弓型隧道等。

Kiztopia合和店另設3大職場體驗，小朋友可體驗不同工作，當中以 Honey’s Farm 趣味農場、Raby’s Mart 購物超市及 Bell’s Cuisine 美食廚房深受歡迎。