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生活
2024-12-14 12:00:00

親子好去處｜LINE FRIENDS 3大主角化身變形金剛現身觀塘裕民坊 4大玩樂區/3大打卡位至啱小朋友放電

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親子好去處｜LINE FRIENDS 3大主角化身變形金剛現身觀塘裕民坊 4大玩樂區/3大打卡位至啱小朋友放電
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變形金剛及LINE FRIENDS向來深受不少大人細路喜愛，近日兩大IP罕有聯乘，於觀塘裕民坊舉辦「TRANSFORMERS X LINE FRIENDS meets YM²裕民坊『冬日型格派對』」， LINE FRIENDS 3大主角BROWNBOSSSALLY將會化身成為變形金剛，並設4大充氣玩樂區及3大打卡位，與各位粉絲們一起開冬日Party

TRANSFORMERS X LINE FRIENDS meets YM²裕民坊『冬日型格派對』

由即日起至202518日，「柯柏文 x LINE FRIENDS BROWN」、「麥加登 x LINE FRIENDS BOSS」及「大黃蜂 x LINE FRIENDS SALLY」齊集裕民坊，粉絲必定要與4米高的巨型「柯柏文 x LINE FRIENDS BROWN」、3米高極度強大的「麥加登 x LINE FRIENDS BOSS」及「大黃蜂 x LINE FRIENDS SALLY」瘋狂合照，紀念特別時刻。旁邊超過4米高的聖誕樹上掛上3位主角的造型吊飾，同樣不容錯過。

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位於商場中庭的「型萌遊樂基地」就最適合喜歡彈跳的人，無論大小朋友均可進入基地參與派對。充氣裝置分為4大區域，最受矚目的「火箭星越大冒險」要求參加者手腳並用攀登至滑梯頂部，最後從滑梯上滑下，感受當中的刺激。尚有體力的參加者不妨挑戰「終極障礙賽」，嘗試閃避不同障礙物。現場更有充氣裝置必不可少的波波池及攀登裝置，享受攀登及擲波的樂趣。 

「『型萌』遊樂基地」入場門票換領及購買詳情 

活動日期：由即日起至202518

活動時間： 12nn8pm（每日16; 每節約20分鐘） 

*場次會因實際情況作出相應調整。 

參加方法：

1. 以電子貨幣即日消費滿指定金額換領即日門票

2. 憑八達通以HK$40購買即日門票1張（購票地點：YM²裕民坊UG禮賓處）

換領或購買門票更有機會額外獲贈主題貼紙！名額有限，先到先得。

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