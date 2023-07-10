親子好去處│PMQ元創方「夏日嘥力錦標賽」 親自設計車身 穿越4大場景玩轉海陸空

踏入暑假，熱愛玩遊戲機的小朋友常常躲在家裡，廢寢忘餐地玩角色扮演和賽車 遊戲追求刺激感！刺激的賽車遊戲豈只存在於虛擬世界？由2023年7月20日至28日，PMQ元創方將於地面廣場舉行一場「夏日嘥力錦標賽」，讓4至12歲的小朋友在兒童賽車體驗中熱血沸騰起來，體驗真實的角色扮演成為賽車選手！各位車手還可以親自裝飾愛車的外觀，在賽道上穿越海陸空場景，逐一擊破重重障礙，讓小朋友暫時拋下手機和作業，在賽車場上盡情揮灑汗水、「嘥力」放電，滿足小小賽車夢！
「夏日嘥力錦標賽」方法
顧客於PMQ元創方內任何商戶單一消費滿港幣$50，即可前往「夏日嘥力錦標賽」詢問處登記，憑 即日收據兌換「MYOK車身設計工作坊」及參與賽車體驗一節 *。
* 活動只限4至12歲兒童參與。 * 兒童身高需介乎於0.9至1.5米之間及體重不超過70公斤。 * 每張合資格收據只限兌換體驗一節，如欲再次參與，須提供另一張合資格收據。
「夏日嘥力錦標賽」詢問處地點：B座地下近汽水機位置
「MYOK車身設計工作坊」
核實收據後，參加者可前往「MYOK車身設計工作坊」，使用大會準備的顏料及紙皮設計屬於你獨一無二的車身及車牌，駕上帥氣十足的坐騎參與賽車體驗。比賽後，小朋友還可以帶走自己的作品回家收藏紀念。
「MYOK車身設計工作坊」地點：B座地下HG10至HG12室
前往「預備區」熱身準備起跑
完成工作坊後，參加者需前往預備區，將車身安裝在腳踏卡丁車上作最後準備。完成後參加者需按 場內工作人員指示，於預備區內指定位置排隊等候，參與賽車體驗。
「預備區」地點：A座地下SG09至SG14室
開始！穿越4大場景玩轉海陸空
裝飾好車身後，參加者可到地面廣場的「夏日嘥力錦標賽」賽車體驗區，正式開始！每輪賽車體驗最多可有3名參加者參與，限時3分鐘。參加者於限時內完成指定圈數將獲得紀念獎牌一枚（獎牌每日數量有限，送完即止）。參加者將在色彩繽紛的海陸空世界飆速過彎，跨越重重障礙衝過終點。完成後，參加者亦可到「夏日嘥力錦標賽」頒獎台自由拍照留念，為各車手留下最光榮的記錄！
第一站！陸地沙漠急轉彎
各參加者先穿越陸地賽區，在仙人掌佈置前急速過彎，再扭過地上顛簸不平的「小山坡」，考考各 位車手的車技與反應！
第二站！閃避穿越浮條窄路
攀山越嶺後便駛入充滿夏日氣息的沙灘賽區！參加者必須閃避沙灘球懸吊裝置，再駛進色彩繽紛的浮條窄路，各位車手千萬不要被眼前障礙物迷了眼睛，要專心駕駛勇往直前啊！
第三站！潛入藍色海洋世界
攀山後當然要涉水，深入海洋世界闖蕩一番！經過巨型紅鶴陣，便來到海底隧道穿梭魚群與珊瑚， 在鱗光閃閃的海洋中感受極速飄移的樂趣！
終點站！翱翔天際高速衝線
從海洋世界裡轉彎，瞬間衝出水面突破天際，來到天空賽區！參加者繞過巨型熱氣球後，需要抵抗 強風障礙，迅速穿梭浮雲隧道，拼盡全力翱翔天際！
PMQ元創方「夏日嘥力錦標賽」
日期及時間：
2023年7月20日（四） | 3:00pm – 6:00pm
2023年7月21日（五）至2023年7月28日（五） | 11:00am – 6:00pm
地點：PMQ元創方地面廣場
詳情：https://www.pmq.org.hk/event/pmq-summer-speedway-2023/?lang=ch