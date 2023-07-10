親子好去處│PMQ元創方「夏日嘥力錦標賽」 親自設計車身 穿越4大場景玩轉海陸空

由2023年7月20日至7月28日，PMQ元創方將於地面廣場舉行一場「夏日嘥力錦標賽」，讓4至12歲的小朋友體驗真實的角色扮演成為賽車選手！

踏入暑假，熱愛玩遊戲機的小朋友常常躲在家裡，廢寢忘餐地玩角色扮演和賽車 遊戲追求刺激感！刺激的賽車遊戲豈只存在於虛擬世界？由2023年7月20日至28日，PMQ元創方將於地面廣場舉行一場「夏日嘥力錦標賽」，讓4至12歲的小朋友在兒童賽車體驗中熱血沸騰起來，體驗真實的角色扮演成為賽車選手！各位車手還可以親自裝飾愛車的外觀，在賽道上穿越海陸空場景，逐一擊破重重障礙，讓小朋友暫時拋下手機和作業，在賽車場上盡情揮灑汗水、「嘥力」放電，滿足小小賽車夢！

「夏日嘥力錦標賽」方法

顧客於PMQ元創方內任何商戶單一消費滿港幣$50，即可前往「夏日嘥力錦標賽」詢問處登記，憑 即日收據兌換「MYOK車身設計工作坊」及參與賽車體驗一節 *。

* 活動只限4至12歲兒童參與。 * 兒童身高需介乎於0.9至1.5米之間及體重不超過70公斤。 * 每張合資格收據只限兌換體驗一節，如欲再次參與，須提供另一張合資格收據。

「夏日嘥力錦標賽」詢問處地點：B座地下近汽水機位置

「 MYOK 車身設計工作坊」

核實收據後，參加者可前往「MYOK車身設計工作坊」，使用大會準備的顏料及紙皮設計屬於你獨一無二的車身及車牌，駕上帥氣十足的坐騎參與賽車體驗。比賽後，小朋友還可以帶走自己的作品回家收藏紀念。

「MYOK車身設計工作坊」地點：B座地下HG10至HG12室