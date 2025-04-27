親子好去處｜PMQ設無字繪本展覽 精選逾60國際作品 以「無字」打開想像

大多數人對繪本的第一印象是兒童讀物或圖畫輔以文字閱讀，但無文字、純粹以圖畫拼湊故事的繪本可能打破他們對繪本的刻版印象。PMQ近期精選超過60本歐美日韓及本地的無字繪本，舉辦「FEEL FREE, FEEL 3」繪本展，鼓勵讀者打開想像力，自由探索理解故事。

PMQ元創坊舉辦「FEEL FREE, FEEL 3」無字繪本展。

脫離文字枷鎖 用圖畫自由理解故事 由即日起至5月18日期間，PMQ元創坊舉辦「FEEL FREE, FEEL 3」無字繪本展，篩選出超過60本來自不同地方的無字繪本，並打造舒適的空間讓訪客沉醉在無字繪本的世界中。無字繪本擺脫文字的束縛，單純以色彩、線條及構圖等元素併砌出各種故事，不同年齡、背景及文化的讀者可自由理解內容。隨著年齡或人生經歷的改變，讀者可能對於同一本繪本擁有不同的解讀，展現出無字繪本另一魅力。

PMQ特意邀請MIDWAY Studio為訪客打造休閒的閱讀環境。設計師選取拉頁式繪本 Hoch Hinaus懸掛於頭頂上，以另類方法展示繪本。展覽一角的木造裝置，是以韓國繪本《Egg and Cat》為設計靈感，訪客不妨善用放大鏡閱讀超迷你的繪本。繪本《 plunge》甚至能用傾斜或倒轉等不同方式閱讀，欣賞海洋生物的立體剪紙。

PMQ元創方「FEEL FREE, FEEL 3」繪本展 日期：由即日起至5月18日（星期日） 時間：上午11時至下午7時 地點：中環PMQ元創方A座7樓S710-S711室 免費入場

PMQ元創方「FEEL FREE, FEEL 3」繪本展