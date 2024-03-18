親子好去處｜PMQ首度打造玩具人盛典「玩嘢祭」雲集多個本地與台灣設計師玩具品牌 一齊認真做「膠」事！

今個復活節，PMQ首度打造玩具人盛典「玩嘢祭」，讓「大細路」童心復活。多位本地及台灣玩具設計師和收藏家親身來臨一連四日的「『膠』易現場」市集，與你大談玩「膠」美夢。究竟玩具人如何「膠」事認真做？「『膠』友收藏展」內有玩具達人與你同享藏庫，展出經典電影、動漫及限量原創珍品；「『膠』友吹水台」和「『膠』工課」工作坊更邀來設計師及收藏家分享玩「膠」心得，帶你體驗玩具製作工藝，無論是新手或資深玩家都能盡顯本事！與一眾貪玩Kidults「膠」玩心得，一同向世界大聲呼喊：「玩具無罪，去玩有理！」

一家大細來「玩嘢祭」 參與玩具製作工作坊

由PMQ與Tamiya Hong Kong田宮模型香港合辦的「『膠』級方程式迷你四驅車創意設計比賽」也即將開跑。玩家與玩具設計師將創作出與別不同的「膠」級戰車於場內亮相，並於活動最後一天上演表演賽，來一場前所未有的飛車較量。

各位Kidult更可以帶同你的一家大細來「玩嘢祭」，與小朋友一起參與玩具製作工作坊，或挑戰「『膠』畀你搵Toy Hunt」現場游戲，只要成功尋找PMQ原創玩具角色的藏身地點，即可獲得精美禮品一份。Come on！「大唔透」又如何？投身這場玩具人盛典，一齊認真做「膠」事！