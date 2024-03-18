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生活
2024-03-18 18:30:39

親子好去處｜PMQ首度打造玩具人盛典「玩嘢祭」雲集多個本地與台灣設計師玩具品牌 一齊認真做「膠」事！

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親子好去處｜PMQ首度打造玩具人盛典「玩嘢祭」雲集多個本地與台灣設計師玩具品牌 一齊認真做「膠」事！

親子好去處｜PMQ首度打造玩具人盛典「玩嘢祭」雲集多個本地與台灣設計師玩具品牌 一齊認真做「膠」事！

今個復活節，PMQ首度打造玩具人盛典「玩嘢祭」，讓「大細路」童心復活。多位本地及台灣玩具設計師和收藏家親身來臨一連四日的「『膠』易現場」市集，與你大談玩「膠」美夢。究竟玩具人如何「膠」事認真做？「『膠』友收藏展」內有玩具達人與你同享藏庫，展出經典電影、動漫及限量原創珍品；「『膠』友吹水台」和「『膠』工課」工作坊更邀來設計師及收藏家分享玩「膠」心得，帶你體驗玩具製作工藝，無論是新手或資深玩家都能盡顯本事！與一眾貪玩Kidults「膠」玩心得，一同向世界大聲呼喊：「玩具無罪，去玩有理！」

一家大細來「玩嘢祭」 參與玩具製作工作坊

PMQTamiya Hong Kong田宮模型香港合辦的「『膠』級方程式迷你四驅車創意設計比賽」也即將開跑。玩家與玩具設計師將創作出與別不同的「膠」級戰車於場內亮相，並於活動最後一天上演表演賽，來一場前所未有的飛車較量。

各位Kidult更可以帶同你的一家大細來「玩嘢祭」，與小朋友一起參與玩具製作工作坊，或挑戰「『膠』畀你搵Toy Hunt」現場游戲，只要成功尋找PMQ原創玩具角色的藏身地點，即可獲得精美禮品一份。Come on！「大唔透」又如何？投身這場玩具人盛典，一齊認真做「膠」事！

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「膠」易現場：設計師本尊現身玩具市集

雲集多個風格及題材各異的本地及海外玩具品牌，各玩具設計師將親自駐場分享創作理念，讓玩家於「膠」易前先深入了解每件玩具誕生的由來與價值！

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PMQ 玩嘢祭

活動日期：2024年3月29日至4月1日

活動時間：中午12時至晚上7時

地點：PMQ元創方地面廣場 (個別活動將於特定場地進行)

詳情

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