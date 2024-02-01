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生活
2024-02-01 15:16:39

親子好去處｜What’s「濕」紅樹林保育展覽導賞/彩繪海玻璃頸鏈/天然染色糊染體驗 寓學習於娛樂

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親子好去處｜What’s「濕」紅樹林保育展覽導賞/彩繪海玻璃頸鏈/天然染色糊染體驗 寓學習於娛樂

親子好去處｜What’s「濕」紅樹林保育展覽導賞/彩繪海玻璃頸鏈/天然染色糊染體驗 寓學習於娛樂

香港土木工程拓展處轄下的可持續大嶼辦事處聯同長春社於今年1月至4月期間舉辦以紅樹林為主題的「Whats『濕』? 紅樹林保育@大嶼」展覽及DIY工作坊，旨提高公眾對紅樹林保育的意識，並探討紅樹林所面臨的挑戰和保育紅樹林的重要性。

What’s「濕」? 紅樹林保育展覽及DIY工作坊

是次展覽位於在東涌社區聯絡中心新翼，當中展出珍貴的紅樹林動植物標本，細緻的紅樹林生態系統模型等。此外，為提升公眾參與，可持續大嶼辦事處亦會舉辦免費DIY手作工作坊，活動包括運用收集回來的海洋垃圾為材料的「滄海遺『璃』──彩繪海玻璃頸鏈工作坊」以及利用紅樹天然染料進行的「布中一點『紅』──紅樹天然染色糊染體驗工作坊」，讓市民更了解紅樹林的保育價值及相關議題之外，又能親手製作獨一無二的工藝作品。工作坊結束後，將有導賞團帶領參加者參觀展覽。

紅樹林生態系統模型 紅樹林生態系統模型 DIY工作坊的製成品 - 海玻璃頸鏈 DIY工作坊的製成品 - 紅樹天然染色糊染製成品 可持續大嶼辦事處日前舉辦體驗日 可持續大嶼辦事處日前舉辦體驗日 What's 「濕」 紅樹林保育展覽及DIY工作坊 What's 「濕」 紅樹林保育展覽及DIY工作坊

公眾可免費參與展覽及工作坊

展覽及工作坊費用全免，公眾可在假期期間參與這項富有意義的活動，親身了解大嶼山的紅樹林生態及其重要性，提升對紅樹林的保育意識及關注。

 

What’s「濕」？紅樹林保育@大嶼展覽：

展期：202415日至430日；逢星期二至日（星期一及公眾假期休館）

時間：上午9時至下午5

地點：東涌社區聯絡中心新翼（東涌海濱路11號）

展覽詳情及網頁

What’s 「濕」? 紅樹林保育@大嶼DIY工作坊：

滄海遺「璃」──彩繪海玻璃頸鏈工作坊

日期：2024年3月23日（星期六）

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布中一點「紅」──紅樹天然染色糊染體驗工作坊

日期：2024217日（星期六）

2024413日（星期六）

時間：下午2時至下午 4 時（工作坊）

下午4時至下午 4 時半（展覽導賞）

地點：東涌海濱路13號東涌社區聯絡中心

語言：廣東話

對象：任何人士（鼓勵親子同樂）

DIY工作坊

DIY工作坊

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