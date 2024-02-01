親子好去處｜What’s「濕」紅樹林保育展覽導賞/彩繪海玻璃頸鏈/天然染色糊染體驗 寓學習於娛樂

香港土木工程拓展處轄下的可持續大嶼辦事處聯同長春社於今年1月至4月期間舉辦以紅樹林為主題的「What’s『濕』? 紅樹林保育@大嶼」展覽及DIY工作坊，旨提高公眾對紅樹林保育的意識，並探討紅樹林所面臨的挑戰和保育紅樹林的重要性。

公眾可免費參與展覽及工作坊

展覽及工作坊費用全免，公眾可在假期期間參與這項富有意義的活動，親身了解大嶼山的紅樹林生態及其重要性，提升對紅樹林的保育意識及關注。

What’s 「濕」？紅樹林保育 @ 大嶼展覽：

展期：2024年1月5日至4月30日；逢星期二至日（星期一及公眾假期休館）

時間：上午9時至下午5時

地點：東涌社區聯絡中心新翼（東涌海濱路11號）

展覽詳情及網頁

What’s 「濕」 ? 紅樹林保育 @ 大嶼 DIY 工作坊：

滄海遺「璃」 ── 彩繪海玻璃頸鏈工作坊

日期：2024年3月23日（星期六）