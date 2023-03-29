親子好去處│Yum Me Play新推「運動體驗館」學習活動培養未來領袖的6種核心技能

位於沙田新城市廣場Yum Me Play早前憑「親子賽車體驗館」取得空前成功後，將於本年4月推出另一力作，以科技帶動的運動主題體驗──「運動體驗館」。適逢Yum Me Play將於今年慶祝創立3週年紀念，「運動體驗館」將會是印證品牌承諾、致力培養未來領袖6種核心技能的重點活動。

Yum Me Play與是次體驗館的主題專家凝動香港體育基金合作，打造充滿趣味知識和互動閱讀材料的空間。這樣一來，小朋友享受一整天的運動挑戰後，也可以將運動相關的趣聞和知識帶回家，並應用在日常生活當中。

啟發自18洞高爾夫球場的設計，「運動體驗館」加插了18項關卡挑戰，引導小朋友打開既有思維，盡情探索運動行業中無窮無盡的可能性。完成所有關卡後，小朋友將會獲得證書乙張，更可享受VirCube免費體驗，走進這個Yum Me Play獨家、沉浸式XR延展實景的嶄新系統，進一步鞏固學習成果。

透過 4 個重點學習元素 掌握 6 種未來技能

有別於市場上一般的運動體驗活動，「運動體驗館」則重於覆蓋運動行業的完整性，其闊度和深度令人眼界大開。小朋友可以試玩8種非主流運動，例如射擊、水球、獨木舟和滑雪等。與此同時，他們亦會接觸與運動相關的科技和職業，透徹了解這個價值數十億美元的行業。

就如其他所有Yum Me Play所策劃的獨家主題活動一樣，小朋友可以在「運動體驗館」透過4個重點學習元素，掌握6種裝備未來的技能，包括創意及想像、好奇心和發問技巧、數碼素養、前瞻及設計思維、讀寫能力、以及邏輯思維。