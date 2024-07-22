親子好去處2024｜沙田親子餐廳推介 最平$78無限時任玩 試著公主裙/波波池/木粒池玩車

夏日炎炎，一時落雨一時出太陽，就算想帶小朋友到戶外活動都不容易，除室內遊樂場外，有得食又有得玩的親子餐廳也是個不錯的選擇。以為主打玩樂的親子餐廳一定又貴又難食？那就大錯特錯了！沙田一間親子餐廳不但提供足夠玩樂空間，食物更超越想像中般的高質，最平$78就能任玩，絕對平靚正。

位於馬鞍山WeGoMall內的Whizbo Kids Cafe，佔地逾萬尺，一進場就看到大型波波池及滑梯，球量更深至及膝，相當有誠意。旁邊亦有木粒池及多輛車車，款式眾多，不怕爭；一旁亦設有靜態遊戲區，內裡劃分為廚房及「購物」區，有迷你版手推車、焗爐、刀具等廚房用具、食物公仔，供孩子購買食材後大顯身手煮飯仔，亦有木制雪糕車等，過足孩子模仿癮。 另外亦有扮靚區，有女孩至愛的公主裙，大型化妝台等，一圓女孩們想當當Elsa、白雪公主的夢。

講明親子餐廳，最重要當然是「食」。Whizbo平日入場不需收入場費，只需按人頭叫餐（半歲以上計一個人頭），即可「不限玩樂時段」任玩！全日餐牌最平$68起，變相每人只需付$68即可大玩特玩，當中餐點多元化，經濟一點有烏冬、意大利飯、意粉，均是一般西餐級數。另人驚艷的是那款和牛漢堡套餐，漢堡扒肉汁鮮嫩，入口牛味充足，相當好食！另外亦有兒童餐，有漢堡、嬰兒餅乾、窩夫等，但份量較細，似乎叫正常餐點分享更抵食。

至於週末期間，每位小朋友（半歲至11歲）則需多付$60清潔費。繁忙時段每枱客人用餐時間2小時，但亦可以玩住等位，甚至選擇外賣。價錢平，加上場內夠開揚，父母甚至可邊食邊看著孩子跑來跑去自行放電，輕鬆又實惠。