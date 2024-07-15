親子好去處2024｜香港八大精選兒童餐 有車車飛機餐盤仲有禮物 有得食有嘢玩

不知道大家有沒有這種童年回憶？兒時每次和父母外出食飯，都會點一個兒童餐，餐內除主食外，更會有旗仔、啫喱糖等贈送，有得食又有得玩！到當了父母後再看到餐牌上「兒童餐」的字眼，總會忍不住點一個！今日一於介紹一下市面八間餐廳的兒童餐，有經濟實惠、有西餐有日式便當，食完仲有玩具扭蛋送，絕對值得閒時與小朋友一同分享，共享童年回憶。 兒童餐推介｜ Pizza Express 主食為薄餅或意粉類，另外可選小食如招牌面包球或雪糕，隨餐附送一杯果汁外，還會有一杯babyccino(其實就是熱朱古力)，極為豐盛！雖然沒有可愛餐盤，勝在會送兒童餐餐紙作畫紙，讓孩子發揮創意，在上面填色及貼貼紙，父母也能趁機享用一餐安樂茶飯。

兒童餐推介｜ Spaghetti House 主食同樣為簿餅及意粉類，另外有開花腸仔、薯條、啫喱及水果，再送一盒果汁，分量也不算少！而且餐點更有車車餐盤盛載，好食又好睇，小朋友看到最鐘意。

兒童餐推介｜ UCC Cafe 主食有飯團、蛋包飯或意粉選擇，另外有腸仔、啫喱及薯角，水果則較一般兒童餐多，另外亦有一盒果汁。餐點用新幹線或跑車造型餐盤盛載！小朋友亦會收到一份預設的小禮物，相當開心。

兒童餐推介｜UCC Cafe

兒童餐推介｜ Outback Steak House 選擇比較多，分量也分兩款，一款有主食意粉或長通粉，加炸雞及薯條，及一盒果汁或豆奶。另有幾款分量比較少，可選漢堡包、炸雞、烤豬肋骨(大概無小朋友會喜歡吧？)。雖然沒有精美餐盤，但堂食任點的黑糖包，對孩子也有一定吸引力。

兒童餐推介｜茶木 主食為意粉或飯，並有薯角、炸雞、水果、腸仔或啫喱等，同樣豐富。餐點可選擇車車或飛機餐盤，告訴孩子去食「飛機餐」也足夠令他開心半日。

兒童餐推介｜大丈夫食堂（長沙灣） 近年新出的兒童餐，性價比極高，價錢亦算便宜。主食有烏冬、枝豆、炸蝦、炸雞及芝士/朱古力蛋糕，及一盒果汁。食完可以揀禮物，也算高質！

兒童餐推介｜炙。宴 價錢比較貴，因為有和牛漢堡扒！但身穿校服有85折，連幼稚園校服都可以！餐點可選飯、沙律、炸蝦、啫喱、薯角、粟米粒等。食完送你一個扭蛋硬幣，有一份高質量的扭蛋玩具！

兒童餐推介｜壽司九州市場（沙田） 壽司對不少小朋友來說都有一定程度吸引力，這間主食有烏冬、小卷、壽司、炸雞等選擇，賣相美觀，另送益力多及布甸。食完也有硬幣扭蛋及㨂禮物。