親子好去處2024｜5大親子農莊推介 體驗耕種/近距離接觸羊駝白兔小動物

暑假來臨，又到了父母忙著尋找「放電好去處」的時間，與其留在室內嘆冷氣，不如多帶孩子外出走走，感受大自然？原來香港仍有不少戶外農莊，不但能感受田野風光，更可近距離與牛、羊、兔子等不同小動物接觸，讓孩子體驗繁華都市以外的生活，更可真正走出書本，學習如何與大自然相處！
親子農莊推介｜1. 上水假日農場
園區內活動種類繁多，除飼有豬、牛、羊、龜、兔子等多種小動物，可供大人細路近距離接觸及餵食外，定時定候更會放出羊群在園內「自由行」散步，讓你邊餵食邊拍照，相當有趣。園內亦設有沙池、樹屋滑梯、阿拉飛氈、氹氹轉等古式古香的遊戲設施，更有以車呔、膠樽、鐵板等環保物料自製的鞦韆、搖搖馬等玩具，雖然長得土炮，但勝在實而不華，坐下去安全感十足，孩子隨時玩到捨不得離開！想小朋友進一步「放足電」，亦可到農耕體驗場，體驗灌溉、翻土等，感受何謂「粒粒皆辛苦」。玩到又累又餓，不妨直接在場內燒烤，感受夏日的營火燒烤會。
地址：新界上水大隴坑村62 C
交通：上水火車站 C出口轉乘的士，車程約十分鐘，車費約$40
入場費：個別人士日營每位$150、團體優惠每位$120
親子農莊推介｜2. 大埔蝶豆花園
想感受大自然，又想打卡？位於大埔的蝶豆花園，佔地50萬尺，園內動物園除了有黑鼻羊、小兔子外，更有香港少見的「草泥馬」羊駝，可付費進入欄柵與其互動餵食。場內更有大片草地及花海，七彩顏色配上蝴蝶飛舞，還有佈滿寫上願望鎖的行人天橋，仿如置身台灣的情人橋，相當打卡able，作為家庭照的背景絕對一流。拍照拍得差不多，可讓孩子到親子遊樂場玩滑梯、繩網及彈床等，玩得累了還可以到河邊乘坐天鵝觀光船，感受河邊山色及微風。整個場地布置用心美觀，對孩子來說也有足夠活動空間。
地址：新界大埔鳳園路8號 蝶豆花園
交通：於大埔墟站乘搭小巴20P，在田心村站落車，車程約10分鐘，車費$6.1。
入場費：親親羊駝套票每位$260起
親子農莊推介｜3. 元朗小白兔音樂農莊
以「小白兔」命名，顧名思義，園內飼養多隻兔子，另有小羊、小豬等多種溫馴動物，可供小朋友餵食。場內超過10萬呎，草地佔近半，園內更設有大量戶外遊樂設施，包括樹屋滑梯、繩網陣、旋轉滑梯、砂池、滑草板等，小朋友放電一流。週末期間，園區更有音樂表演，大人細路喜好同樣滿足。
地址：元朗八鄉橫台山芝麻嶺1號
交通： 西鐵錦上路站轉乘的士，車程約十五分鐘，車費約$50
入場費：平日：成人每位$80、3至11歲每位兒童$100
周六及日：成人每位$100、3至11歲小童每位$130
親子農莊推介｜4. 沙頭角禾田喜山種植園
去日本、台灣滑草、飛索就聽得多，有沒有想過原來近在香港也玩得到呢？位於沙頭角的「禾田喜山種植園」，佔地25萬呎，設有香港罕見的28米真草滑草道，供大人細佬齊齊享受滑草樂趣，更有腳踏高卡車、攀石、鞦韆；以及手搖船、滑水道及彈床等遊樂設施，3歲以上就玩得，包你由乾身玩到濕身！玩到累可直接在園區露營，場內設有雪櫃、洗浴間、煮食間，以及燒烤區等，讓都市人也有機會親親大自然。有興趣親子共遊，記得要最少2天前在網站上預約。
地址：新界沙頭角塘肚村
交通：上水港鐵站旁小巴總站乘專缐小巴55k，車程約30分鐘
入場費：半日任玩套票(13:30-16:30)：成人及小童每位$110
全日任玩套票 (10:30-16:30)：成人及小童每位$150
親子農莊推介｜5. 元朗菠蘿園有機薈低碳農莊
如果喜歡菠蘿的話，一定不能錯過元朗這間以菠蘿為主題的農莊，園內設有菠蘿田，種有大量美味菠蘿，並提眾多特色菠蘿美食，包括巨型珍珠菠蘿油、菠蘿豬扒飯、全港獨家的菠蘿分子雪糕等，有興趣亦可參與親子工作坊製作草泥馬形鳳梨酥、原隻菠蘿特飲等，好飲好食又可以打卡。另外園內亦有4隻可愛羊駝，可近距離接觸拍照，另有充氣城堡、沙池及繩網陣供小朋友玩樂。