親子好去處2024｜5大親子農莊推介 體驗耕種/近距離接觸羊駝白兔小動物

暑假來臨，又到了父母忙著尋找「放電好去處」的時間，與其留在室內嘆冷氣，不如多帶孩子外出走走，感受大自然？原來香港仍有不少戶外農莊，不但能感受田野風光，更可近距離與牛、羊、兔子等不同小動物接觸，讓孩子體驗繁華都市以外的生活，更可真正走出書本，學習如何與大自然相處！

親子農莊推介｜ 1. 上水假日農場

園區內活動種類繁多，除飼有豬、牛、羊、龜、兔子等多種小動物，可供大人細路近距離接觸及餵食外，定時定候更會放出羊群在園內「自由行」散步，讓你邊餵食邊拍照，相當有趣。園內亦設有沙池、樹屋滑梯、阿拉飛氈、氹氹轉等古式古香的遊戲設施，更有以車呔、膠樽、鐵板等環保物料自製的鞦韆、搖搖馬等玩具，雖然長得土炮，但勝在實而不華，坐下去安全感十足，孩子隨時玩到捨不得離開！想小朋友進一步「放足電」，亦可到農耕體驗場，體驗灌溉、翻土等，感受何謂「粒粒皆辛苦」。玩到又累又餓，不妨直接在場內燒烤，感受夏日的營火燒烤會。