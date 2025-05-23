親子好去處2025｜大館7周年限定活動 必玩巨型層層疊四字棋/匹克球/手作工作坊

大館今個5月即將迎來7周年，攜手馬會推出獻「ENCORE! 一同喝采」七周年活動。矚目活動必定是放大版桌上遊戲及，訪客可於檢閱廣場大玩巨型層層疊及超大型連環四子棋等遊戲。大館另設一系列工作坊及導賞團，參加者可親手製作大館經典建築元素「欄杆柱」，絕對是適合小朋友放電！

焦點放大版的桌上遊戲 由5月23日至6月1日期間，大館將以「大館有樂」為主題推出各種活動，慶祝7周年。吸睛活動必屬放大版的桌上遊戲。訪客可到檢閱廣場體驗各式各樣遊戲，當中包括─與小朋友齊高的放大版層層疊、超大型連環四子棋、過三關等。家長重溫兒時玩意之餘，不妨讓子女認識懷舊事物。除了兒時遊戲外，旁邊的監獄操場更變身為匹克球場，訪客可嘗試新興運動。

親子探索之旅+工作坊 7周年活動當然少不了導賞團及工作坊。家長可與小朋友一起參加「定格古蹟親子探索之旅」，在45分鐘探索旅程中發掘大館背後的小故事。如果子女對藝術有興趣，「大館當代美術館家庭藝術導賞團」同屬好選擇。專門為孩子設計的兒童探索包與漫遊日誌，最適合參加者由不同角度認識藝術。「欄杆柱 DIY 工作坊【特別版】」則以大館營房大樓的經典建築元素為創作主角，家長及小朋友可發揮創意，在欄杆柱上按個人風格加入潑彩紋理等元素。

7周年活動另外設不同展覽與節目，值得家長及小朋友一同發掘。