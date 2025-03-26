親子好去處2025｜本地經典漫畫《牛仔》登陸昂坪市集 尋蛋送節日主題禮物 超抵$30小童來回纜車優惠

本地經典漫畫《牛仔》是不少人的童年回憶。今個復活節，《牛仔》登陸昂坪市集，將市集化身為彩色漫畫世界。梁詠琪及葛民輝等9位藝術家重新設計「牛仔」，將於昂坪市集不同角落展示。活動另設復活節必玩的尋蛋遊戲，參與者有機會獲得限定主題禮物。本地小朋友更只需$30即可乘坐纜車來回昂坪市集，欣賞沿途世界級風光。

昂坪360今個復活節攜手漫畫《牛仔》，由3月28日至5月25日期間推出「我的牛仔時代@昂坪360」，與9位藝術家一同將昂坪市集變身為色彩爛漫的世界。昂坪市集圓形廣場特設限定「牛仔」節日大型裝置，粉絲可與由頭戴兔耳朵的「牛仔」和小狗，以及手持復活蛋的「契爺」一同合照，為節日留下回憶。 葛民輝+林海峰+梁詠琪設計「牛仔」新造型 另外，葛民輝、林海峰、梁詠琪、利志達、塵阿力、黎達達榮、Man僧、Bonnie Pang及Lousy 9位藝術家特別為「牛仔」設計新造型。作品分別變身為立體雕塑及平面藝術品，於昂坪市集4個四格漫畫佈置前展示。

玩尋蛋遊戲送限定禮物 復活節又怎少得了玩尋蛋遊戲！ 於復活節4月18日至21日及5月1日至5日小黃金周期間，訪客只要持有小童來回纜車門票即可免費換領「我的牛仔」尋蛋遊戲卡，成功找出4個散佈於昂坪市集的「牛仔」打卡點並集齊蓋印，即可獲得復活節主題筆袋或填色套裝！

$30坐纜車來回昂坪市集！ 即日起，昂坪360推出 $30本地小童來回纜車門票優惠，粉絲可於3月28日至5月5日期間帶同小「牛仔」到訪昂坪360。

本地小童來回纜車門票優惠詳情