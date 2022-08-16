親子學習Summer Camp 5個特色放電暑假班

小朋友放暑假，外遊手續麻煩，假短又如何讓他們放電？費煞家長思量，離暑假完結還有兩個多星期，何不為孩子報讀好玩又有趣的Summer Camp，讓他們在玩樂中學習，過一個難忘又充實的暑假。以下推介6個不同種類暑期班，發掘孩子的興趣與潛能。

識整識食小廚神 疫情令到家長與孩子多了一起入廚的機會，新東方烘焙材料專門店推出的《我係小廚神》，由導師講解及示範，小朋友現場實習，贈送廚房知識手冊，及教導餐桌禮儀知識，部分環節需要分組製作，專業導師全程輔導課程，輕鬆學習菜譜烹飪，認識食材，自由搭配煮出各國美食。 《小廚神》課程讓小朋友不用出國，就可親手烹飪製作和感受品嘗各國飲食文化。費用已包含上堂所需的食材、食譜、圍裙等，小朋友們要把握時間報讀。 開課日期： 即日起至8月31日 收費：$3,680/6堂(兩人同行每人額外減$50) 查詢：www.hknobs.com.hk

童遊中環訓練孩子領導力 中環，對於香港及中國近代歷史，有著深遠影響，OHMYKIDS全新策劃「童遊中環」，教授小朋友做「童遊小領隊」，帶領家長們玩轉中環半山，由域多利監獄走到文武廟，挑戰神秘任務！小朋友當然仲有「小領隊選手包」。 「童遊中環」無限時尋找共10個check points，包括孫中山紀念館、回教清真禮拜堂等富歷史的地標，孩子需要開App做不同任務交答案，如進入孫中山紀念館尋找孫中山在那一所書院畢業、乘搭中環至半山自動扶手電梯數行車道路，即時取得分數及排名。「童遊中環」任務多樣性，需動腦筋解難題與尋找路線，了解中環歷史文化背景，認識社區人物故事。 開課日期：8月18、27日 收費：$290(費用1成人1小童，包1個網上通行證+ 1個「小領隊選手包」) 查詢：8103 3038 / http://bookyay.com/

初級花式跳繩 學做世界 冠軍張柏鴻 花式跳繩漸受注目，皆因張柏鴻兩奪世界賽冠軍。其實花式跳繩千變萬化，趣味無窮，當中有很多有趣好玩的花式，除了最普遍的雙腳跳、單腳跳及交叉繩等個人花式外，雙人花式甚至組合花式亦花樣百出。 跳繩運動能在短時間有效地鍛鍊身體，加強心肺功能，增強抵抗力，也可燃燒身體多餘脂肪，改善及預防肥胖問題。「暑期初級花式跳繩」，教練透過生動有趣教學方法，教授技巧，當中包括跳繩基本功、跳繩遊戲、單人花式及雙人合作花式，集體長繩花式，花式創作，花式跳繩表演排練等。 開課日期：8月17日(逢星期三、五上課) 收費：$600 查詢：www.hkysa.hk

製作 手工皂學懂慢活 成立於2020年的Soul Soap夕夕手皂工作室，導師曾到台灣和韓國學習手工皂專業知識，並獲得TIST和SSDA韓國手工皂證書資格。在做皂的過程中，除可讓緊繃的身心靈放鬆，更可滋養肌膚。 最基本入門「單皂體驗班課程」，在2小時的課堂時間裡，透過製作手工皂體驗慢活可訓練耐性，而且自由選擇上課時間，更可製作超過20款手工皂，學識配搭手工皂的成分，並有大量進階課程可供報讀，包括證書課程、小禮物製作等，讓大家都可享受手工藝的樂趣。 開課日期：預約上堂 查詢：https://soulsoapstudio.com