親子尋找美食之旅！香港文化博物館/豆腐製作工作坊/「KATACHI 餐廳」日式定食半天遊 人均$99

尋找優質蛋白質之旅──從「豆腐」探討未來食品，了解香港傳統文化。近年人們注重健康，豆類成為人類未來健康飲食的重要元素之一，豆腐的營養價值，令到近年式微的豆腐行業再次重新蓬勃起來，甚至有人自製豆腐食用。本行程導師會配合科學講解未來健康飲食之餘，亦會教授怎樣製作豆腐。

特色餐廳享用日式午餐

行程特色除了豆腐工作坊之外，還安排了一間特色餐廳享用日式午餐。這間期間限定主題餐廳的主角是「易易モモ(Momo) 」，曾經榮獲「日本全國吉祥物大賽第9名」及「香港吉祥物人氣大賽金獎」。以「療愈」和「歡樂」作為品牌核心價值的Momo，其知認度自2019年已經沖出香港直捲日本。分別於2019及2022 年親善訪問日本長野縣、琦玉縣、栃木縣、群馬及茨城縣 等5個縣、20多個城市，舉辦38場的見面會。餐廳內設有多個打卡位給大家品嘗美食之餘還可以拍照留念。