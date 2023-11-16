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生活
2023-11-16 17:35:10

親子尋找美食之旅！香港文化博物館/豆腐製作工作坊/「KATACHI 餐廳」日式定食半天遊 人均$99

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親子尋找美食之旅！香港文化博物館/豆腐製作工作坊/「KATACHI 餐廳」日式定食半天遊 人均$99

親子尋找美食之旅！香港文化博物館/豆腐製作工作坊/「KATACHI 餐廳」日式定食半天遊 人均$99

尋找優質蛋白質之旅──從「豆腐」探討未來食品，了解香港傳統文化。近年人們注重健康，豆類成為人類未來健康飲食的重要元素之一，豆腐的營養價值，令到近年式微的豆腐行業再次重新蓬勃起來，甚至有人自製豆腐食用。本行程導師會配合科學講解未來健康飲食之餘，亦會教授怎樣製作豆腐。

行程介紹

10:00 港鐵車公廟站A出口集合

10:15 步行前往香港文化博物館 (只包常設展覽參觀/拍攝團體照)

11:00 乘坐旅遊巴士前往沙田王屋村古屋參觀 (拍攝團體照)

12:00 於沙田麗豪酒店地下「KATACHI 餐廳」內進行豆腐工作坊及享用日式定食及後解散

近年人們注重健康，豆類成為人類未來健康飲食的重要元素之一，豆腐 的營養價值，令到近年式微的豆腐行業再次重新蓬勃起來，甚至有人自 製豆腐食用。本行程導師會配合科學講解未來健康飲食之餘，亦會教授怎樣製作豆腐。 香港文化博物館 日式午餐：咖喱（不辣）芝麻雞翼飯

特色餐廳享用日式午餐

行程特色除了豆腐工作坊之外，還安排了一間特色餐廳享用日式午餐。這間期間限定主題餐廳的主角是「易易モモ(Momo) 」，曾經榮獲「日本全國吉祥物大賽第9名」及「香港吉祥物人氣大賽金獎」。以「療愈」和「歡樂」作為品牌核心價值的Momo，其知認度自2019年已經沖出香港直捲日本。分別於20192022 年親善訪問日本長野縣、琦玉縣、栃木縣、群馬及茨城縣 5個縣、20多個城市，舉辦38場的見面會。餐廳內設有多個打卡位給大家品嘗美食之餘還可以拍照留念。

期間限定主題餐廳的主角是「易易モモ(Momo) 」，曾經榮獲「日本全國吉祥物大賽第9名」及「香港吉祥物人氣大賽金獎」。 以「療愈」和「歡樂」作為品牌核心價值的Momo，其知認度自2019年已經沖出香港直捲日本。 日式午餐：咖喱（不辣）芝麻雞翼飯 日式午餐：日式炸蝦飯 日式午餐：日式雞扒飯 日式午餐：日式豬扒飯

【親子好去處】香港文化博物館＆豆腐製作工作坊＆「KATACHI 餐廳」日式定食半天遊優惠價：$99 原價：$298

參加年齡：3歲或以上

成團人數：20人或以上

出發日期：20231125日；2023122172330

集合時間及地點：10:00 am 港鐵車公廟站A出口

解散時間：約14:00pm

團費包括：香港文化博物館、沙田王屋村古屋、豆腐工作坊、KATACHI 餐廳日式定食

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