親子時光｜Mustela限量安徒生童話禮盒 享受溫馨親子沐浴時光

父母在床邊說故事的時光，是不少人的童年回憶。逾70年歷史的法國護膚品牌Mustela，主打天然有機產品，守護嬰幼兒皮膚。品牌今年首次與意大利知名插畫家La Tata Maschio聯乘，推出限量版「安徒生童話系列禮盒」── 禮盒內含「小紅帽」髮膚沐浴啫喱(500ml)及「小木偶」水分潤膚乳(300ml)兩款王牌洗護呵護產品，開啟與寶寶的溫馨沐浴時光。禮盒及瓶身設計加入經典童話的插畫，鼓勵家長重拾與孩子的「睡前故事時間」，讓孩子學習愛和正確價值觀，製造難忘的相處回憶。
Mustela 限量版「安徒生童話系列禮盒」將於2月17至19日於荷花BB展限量發售。
Mustela小紅帽髮膚沐浴啫喱
具有天然成分的髮膚沐浴啫喱，溫和潔淨不含皂性，能徹底清潔並照顧初生嬰兒、嬰孩的脆弱肌膚及頭皮，具有滋潤及舒緩作用，更有效增強肌膚屏障功能。泡泡安全低敏，不刺激眼睛，一瓶搞定洗髮沐浴，呵護寶寶嬌嫩肌膚。
Mustela小木偶水份潤膚乳
質地水感輕盈不黏膩的水分潤膚乳，可為初生嬰兒和兒童的皮膚，提供持久的保濕效果。當中額外添加葵花籽油、維他命E等成分，能做到快速補水、持久保濕的效果。有效維持肌膚幼嫩舒適， 並且保持柔軟和彈性，適合每天使用。