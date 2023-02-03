親子時光｜Mustela限量安徒生童話禮盒 享受溫馨親子沐浴時光

父母在床邊說故事的時光，是不少人的童年回憶。逾70年歷史的法國護膚品牌Mustela，主打天然有機產品，守護嬰幼兒皮膚。品牌今年首次與意大利知名插畫家La Tata Maschio聯乘，推出限量版「安徒生童話系列禮盒」── 禮盒內含「小紅帽」髮膚沐浴啫喱(500ml)及「小木偶」水分潤膚乳(300ml)兩款王牌洗護呵護產品，開啟與寶寶的溫馨沐浴時光。禮盒及瓶身設計加入經典童話的插畫，鼓勵家長重拾與孩子的「睡前故事時間」，讓孩子學習愛和正確價值觀，製造難忘的相處回憶。

Mustela 限量版「安徒生童話系列禮盒」將於2月17至19日於荷花BB展限量發售。