親子活動｜華御結舉辦親子愛心便當大比拼 分享可愛創意便當有機會贏取$100現金券

日本和食文化流傳多年，日本媽媽為孩子親手製作家庭料理當中不但蘊含母親的溫暖心意，更承傳著源遠流長的和食文化。到底怎樣可以創作出一個獨一無二的創意便當？ 親子活動 ｜ 華御結 親子愛心便當大比拼 今個暑假，各位家長可以與小朋友一同享受親子樂！立即參加華御結特別由即日起至8月31日舉辦「#華御結親子愛心便當大比拼」，利用各式御結及其他滋味食材，自由配搭成健康又精美的創意便當。其中便當造型最別緻又營養價值兼備的50位參加者，更可以獲得$100華御結現金券！

【活動詳情】 1. 以華御結御結及其他食材美食製作出造型精緻、營養美味的便當。 2. 為便當取名，並將便當照片上傳至個人Instagram公開帳戶。 3. 在貼文中說明便當中使用了的華御結產品，並標記 @hanamusubiofficial及hashtag #hanamusubibento #華御結親子愛心便當大比拼。 4. 遞交參加作品日期：即日起至8月31日23:59。 5.華御結團隊將根據便當之外觀、創意、營養、技巧作評審標準。 6.作品最出色的50位參加者可以獲得$100華御結現金券。 7.得獎者將由專人聯絡以通知得獎及安排有關領獎事宜，其他參加者（非得獎者）將不獲另行通知條款及細則： - 僅限香港之公開用戶參加。 - 華御結有權使用參加者所遞交的照片及內容作為宣傳及推廣之用，包括但不限於在華御結店舖及社交平台轉載。 - 華御結有保留、隨時更改條款及細則、暫停或終止本活動的權利，殊不另行通知。 - 如有爭議，華御結將保留最終決定權。