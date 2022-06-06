親子活動｜HART互動展覽 教小朋友用落葉繪畫

藝術不應限制於畫紙上或藝術館內，非牟利藝術機構HART由即日起至2022年6月15日，於尖沙咀誠品生活舉辦本年度首個互動式展覽「藝術通處走 Art Everywhere」，喻意把HUMBLE HART過去完成的社區藝術活動和成果，以互動形式的裝置和工作坊呈現公眾眼前。

是次展出的藝術品多由參與HUMBLE HART活動的小朋友創作，以他們的角度表達對社區的認識和好奇。場內更設有互動藝術創作空間，讓大人和小朋友能即席創作，體驗箇中樂趣。其中創作媒介的環節由HART藝術家Sharu Binnong Sikdar設計，向觀展者提供在社區收集的落葉作工具，以按壓的方式繪畫，樹葉縱橫交錯且獨特的紋理能讓小朋友認識物料的性質和發揮想像力，同時啟發他們就地取材的能力。

HUMBLE HART於2020年啟動，由HART和接受其培育支援的藝術家共同設計和執行，希望以五感主導的藝術探索和升級再造活動，讓大眾以嶄新角度重新認識社區的人和事，並透過藝術創作來描繪生活情懷和探討社區可持續發展的可能性。過去一年除了與企業和辦學團體合作推出小小社區環保大使等計劃外，HUMBLE HART亦與慈善機構合作，為居住過渡性房屋的小朋友提供以社區共融和體驗式學習為題的藝術教育活動。