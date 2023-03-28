親子製作小雞奶黃包慶祝復活節

復活節快到了，父母多愛購備西式蛋糕與子女歡度節日。今年不如一改傳統，用中式點心去慶祝復活節吧！香港新東方廚藝培訓導師邱偉恩(Oscar)設計了特色的小雞奶黃包，教授親子一同製作，讓大家過一個甜美節日。 圖：林俊源 文：袁雅婷

中式包點慶西方節日 前職為西點烘焙師傅的Oscar稱，很了解自己職責是為客人慶祝節日，無論是聖誕節、母親節、父親節等，都要創作出成品助興。轉職為廚藝培訓導師的他，忽發奇想利用中式的作品，去慶祝西方的節日，復活節就很配合他的創作理念。Oscar指一般而言，貼合該節日所製作的食品多數是兔子、雞仔及復活蛋等元素。今次他就從中選擇了感覺較為「中式」的雞仔，製作有復活節氣氛的「小雞奶黃包」，而且味道不會偏甜，相比西式點心更適合小朋友食用。