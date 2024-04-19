親子訪問｜玩具車發燒友 實現兒時夢 創模型車王國

玩具車發燒友 實現兒時夢 創模型車王國

每個人都有自己喜愛的事物，甚至會為之著迷。將兒時愛好變成事業更是不少人夢寐以求的，而Tarmac Works創辦人鄺天佑(Felix)成功做到了。他認為，只要做自己喜歡的事情，便會用心機、放時間去做；再加上堅持初心，最後定能成功。 文：袁雅婷 攝：林靄怡 自有認知便喜歡汽車 Tarmac Works在全球生產超過300萬輛模型車，品牌創辦人Felix稱，約3歲時，自有認知起便已經喜歡「車」，對他而言，汽車有種不可言明的魔力。「我小時候，爸爸駕車載我周圍去，我一定坐在窗邊觀察，看到甚麼車都叫出車名，而且全部牌子都認知，例如Honda、Toyota、Benz等。」 因Felix極度愛車，爸爸媽媽買給他的禮物，都是跟車有關。他笑言，在那個年代，士多都會有一個紙箱，當中有些車仔在那裡任你選，大約8至10元一輛，算是比較便宜的玩意，所以小時候擁有頗多玩具車。「當我一個人自己玩時，都會為這些車仔創作一些故事及賽事。對我來說，這些不只是玩具那麼簡單，而是陪我長大的朋友。」

投入心機及時間 長大後，Felix曾在IBM、Hotels.com和TVB等大公司擔任線上營銷和內容相關職務。工餘時最愛收藏模型車，由於其體積小，價錢又不是十分昂貴，Felix保持每個月買幾輛「愛車」的習慣，甚至會將車仔放拍賣網站，希望賺一點錢。 他憶述工作時一直不是很開心，因為在工作中總是找不到自己，及後他慢慢嘗試做自己喜歡的事情：製作屬於自己的網站，到外國買一些特別型號的車回港賣放售。在簡單的買賣過程中，Felix發覺市場可能缺乏某些車款及車型，不如嘗試自己去製作一些特別版車仔。「那時候真的辭去了工作，投入全部時間去做這件事，我有間上樓舖進行買賣，當儲得愈來愈多客戶和供應商後，我就決定自己生產一些車仔。」

Tarmac Works創辦人鄺天佑(Felix)。

創立模型車品牌 終於，Felix於2014年創辦Tarmac Works，實現童年夢想，創造屬於自己的模型車，並打造一個反映童真與創意的品牌。「品牌創立後，我們第一輛製造的模型車是Honda，因為這個牌子對我來說有很大的情意結。家人影響是其中一個原因，第二是外形，第三是它比較運動型，令人感覺很好揸，亦很享受當中的樂趣。」 品牌踏入第十年，是時候帶來一些新衝擊，因此Felix推出Tarmac Cards，成為品牌擴展和敘事的重要元素。Felix稱，「我也有儲籃球卡的習慣，我想這麼多人喜歡車，為甚麼沒有人出過關於車的卡？因此決定自己試一下做車卡。」

Tarmac Cards中有只此一張的藏品，抽中的話可向品牌換取1,000美元。

與爸爸同享愛車喜悅 Felix小時候每年都會與爸爸一同去澳門看賽車，到了現在，Tarmac Works贊助賽車在當地參賽，「這是一個環環相扣的事情，我經常跟他說，如果不是他當時帶我去看賽車，我可能未必那麼喜歡車，沒有這個夢想。因為這些東西推動了我，可以有機會贊助一部賽車，令我感覺很圓滿。」 堅持初心 不要怕吃虧 Felix鼓勵年輕人要向目標進發，並分享堅持初心的技巧，「要一直奮鬥實現理想，不要怕吃虧，尤其是事情開頭時，總會蝕一些時間、金錢或關係，又或者遇到不是那麼好的合作夥伴，但只要不怕失敗、勤力上進，勇於嘗試，多些依靠團隊，那麼便最有機會成功。」