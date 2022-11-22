親子運動音樂嘉年華「BPM JUNIOR」 潮玩新興運動

聖誕期間除了行市集、睇燈飾、商場打卡外，還有甚麼適合一家大細一齊玩？Live Nation將於12月16至18日一連3日在亞洲博覽館2號展館，舉辦以運動與音樂為主題的大型親子嘉年華「BPM JUNIOR」，透過節拍、力量及舞動，連繫人與音樂，讓大人同小朋友郁身郁勢，感受興奮高亢時的心跳節奏！

8大玩樂區供小朋友放電

現場設有8大玩樂休憩區：動感舞台、極限運動體驗館、War Zone氣槍王速成訓練、Bun’s 2020滾軸溜冰場、動物農莊Happy Farm、彈跳迷城、BPM鬆一Zone及BPM周末市集。所有運動項目均由專業的教練團隊度身設計及指導，既安全又具挑戰，小朋友可以盡情放電。