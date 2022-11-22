親子運動音樂嘉年華「BPM JUNIOR」 潮玩新興運動

聖誕期間除了行市集、睇燈飾、商場打卡外，還有甚麼適合一家大細一齊玩？Live Nation將於12月16至18日一連3日在亞洲博覽館2號展館，舉辦以運動與音樂為主題的大型親子嘉年華「BPM JUNIOR」，透過節拍、力量及舞動，連繫人與音樂，讓大人同小朋友郁身郁勢，感受興奮高亢時的心跳節奏！
8大玩樂區供小朋友放電
現場設有8大玩樂休憩區：動感舞台、極限運動體驗館、War Zone氣槍王速成訓練、Bun’s 2020滾軸溜冰場、動物農莊Happy Farm、彈跳迷城、BPM鬆一Zone及BPM周末市集。所有運動項目均由專業的教練團隊度身設計及指導，既安全又具挑戰，小朋友可以盡情放電。
一家大細在動感舞台郁身郁勢
隨著輕快又耳熟的流行曲節奏，挑戰普拉提拳擊、擊鼓運動Pound、ZUMBA健身舞等帶氧運動，更可大玩新派裝備「彈彈鞋」；踏入晚上六時，在DJ Academy接受專業訓練的小DJ將輪流表演，展現高超的選曲、混音與刷碟功力。
極限運動體驗館非大人專利
這裡設滑板、閃避球、泡泡足球、氣槍射擊等刺激有趣的運動，另一驚喜是有多項新興運動，包括穿雲箭、木棋、法式滾球及圓網球可即場體驗。
投入滾軸溜冰復古狂熱
滾軸溜冰成為城中大熱的復古潮流運動；在Bun’s 2020滾軸溜冰場必看充滿力量的滾軸溜冰表演，同時不能錯失吸睛的打卡熱點。
動物農莊Happy Farm
這裡的可愛仿動物馬車準備就緒，乘載小朋友在彈力十足的吹氣跑道之間來往穿梭，好玩又刺激。
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