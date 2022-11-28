親子閱讀必備！誠品10大兒童暢銷書

現今的父母大多明白閱讀的好處，親子共讀可以提升小朋友對閱讀的興趣，促進親子關係。所以家長與孩子一同逛書店已很常見，只要經濟上負擔得起，他們都不太介意給子女買圖書。但是究竟哪些書才能吸引到小朋友，父母又知道嗎？今次誠品特別推介了兒童暢銷書，讓家長參考一下購買哪些圖書才適合孩子，並受到他們喜愛。

兒童知 識類 │ TOP 1 《日本腦科權威久保田競專為幼兒設計》 作者：久保田競/監修；久保田腦研/協力｜出版小熊 讓孩子從三歲就開始練習如何從視覺來判斷、思考和行動，活化與開發大腦更多的可能性！ 幼兒期是腦部發育最快速的時期，藉由經過腦科學設計的學習遊戲，刺激大腦皮質聯合區，不僅可以幫助孩子提升記憶力、思考力、判斷力和推理能力，還可以促進日後培育孩子對環境的敏銳度、數理理解力和情感感受力。現在就跟著日本育腦專家久保田競博士，一起進行鍛鍊大腦的遊戲吧！ 1.階段式學習，手腦並用的訓練

透過辨識、分類和組合顏色、數字、形狀等訓練手指靈巧度的「貼貼樂」遊戲，從簡單到困難的主題，刺激前額葉皮質的神經細胞，開發腦力。

2.綜合式腦力遊戲，增進智能發展

融入日常活動、生活習慣、自然環境和語言表達的情境遊戲，不斷進行聯想、推論與創作的練習，大腦一再接收感官刺激，神經元和細胞間的突觸就會增加，培育腦力。

3.鼓勵發揮創意，激發大腦創造力

運用自由貼畫遊戲啟發創造力，強調重視孩子的創意和想法，從中獲得進步的喜悅，當孩子受到讚美時，大腦分泌多巴胺，誘發伏隔核運作，能增加學習樂趣，活用腦力。

兒童知 識類 │ TOP 2 《角落小夥伴：與朋友和睦相處的方法》 作者：主婦與生活社｜出版：布克文化 融入校園團體生活最實用的人際關係祕笈！ 本書為喜愛角落小夥伴的同學提供許多「與朋友和睦相處」的方法。

「我的朋友好像有了其他好朋友……」

「我想要更會聊天，交更多朋友。」

「和好朋友吵架後，還能夠和好嗎？」

「朋友哭了……好想要安慰他！」

與同學、朋友相處時，常產生各種心情感受吧。有時候會不知道該怎麼處理才好，心裡總是七上八下。

這本書整理了對應「各種不同心情」的許多建議，一定能幫上你的忙！來吧！和角落小夥伴一起打開書本，一起學習吧！

本書經由輕鬆簡單的圖表或選擇題，帶領大家 一下子就釐清自己所遭遇的問題點，再針對問題點提供解決辦法及溫柔的建議

鼓勵大家快樂的踏出與朋友和睦相處的每一步。愉快的學習每一天都能和朋友同樂！

兒童知 識類 │ TOP 3 《神話最強王圖鑑》 作者：健部伸明/監修｜出版：幼福文化 24位天神、惡魔及幻獸展開一對一淘汰賽，每場戰鬥都令人目不轉睛！ 本書以北歐、希臘、印度、愛爾蘭、美索不達米亞等傳說中的神、惡魔及幻獸為主角，展開一場場神力與魔力齊發的精采戰鬥！ 書中內容根據各時期神話與傳說所描述的眾神、惡魔與幻獸特徵，加以想像後描繪出其樣貌，再進一步研究祂們的各項能力，模擬出各種對戰場面。閱讀過程中可以了解祂們的傳說、外貌特徵、體型大小、攻擊能力、絕招特色等。

兒童知 識類 │ T OP 4 《植物大戰殭屍 2 之機械人漫畫 7 絕地大反擊 》 作者：笑江南｜出版：中華教育 只要有一顆善良、勇敢的心，人人都能當英雄！ 耀斑花被植物英雄協會除名！因為她發現了不速之客後，在對戰中不慎燒毀了變電站。她要如何面對這一切？英雄協會在植物鎮舉行英雄招募大會，同時超人殭屍的陰謀也浮上水面。消防救援機器人、核災巡檢機器人、智能巡檢機器人、水上救生機器人等輪番登場。憤而加入殭屍大軍的耀斑花，在面對昔日好友綠影俠時，會做出怎樣的抉擇？

兒童知 識類 │ T OP 4 《植物大戰殭屍 2 之機械人漫畫 7 絕地大反擊 》 作者：笑江南｜出版：中華教育 只要有一顆善良、勇敢的心，人人都能當英雄！ 耀斑花被植物英雄協會除名！因為她發現了不速之客後，在對戰中不慎燒毀了變電站。她要如何面對這一切？英雄協會在植物鎮舉行英雄招募大會，同時超人殭屍的陰謀也浮上水面。消防救援機器人、核災巡檢機器人、智能巡檢機器人、水上救生機器人等輪番登場。憤而加入殭屍大軍的耀斑花，在面對昔日好友綠影俠時，會做出怎樣的抉擇？

兒童知 識類 │ T OP 5 《日本腦科學權威久保田競專為幼兒設計有效鍛鍊大腦迷宮遊戲》 作者：久保田競/監修；久保田腦研/協力｜出版：小熊 100個鍛鍊大腦的迷宮遊戲，教孩子從正確握筆，玩出記憶、觀察、思考、判斷、行動等各項能力！ 根據迷宮的難易度，將全書的迷宮遊戲區分為三個階段。首先，第一階段是「簡單迷宮」，透過定點、描虛線、畫直線、畫斜線、畫曲線等動作，讓孩子學會正確的握筆姿勢，訓練手指和手腕靈活度，提升孩子的運筆能力。接著，第二階段是有少數叉路的「基礎迷宮」，訓練孩子在畫線的同時還要觀察前方路徑，並判斷該走哪一條路線，除了增加迷宮的挑戰外，同時培養孩子的記憶力、觀察力和思考能力。最後，第三階段是融入了顏色、語文、數字、節慶活動、生活環境等學習要素的「益智迷宮」，需要孩子活用各種認知能力進行判斷和思考，不但能促進智能發展，還能培養專注力和持續力！

兒童圖 書類 │ TOP 1 《渡輪小星的祕密之旅》 作者：林建才｜出版：小皇冠童書館 以天星小輪小星的視角，帶大家探索香港維港兩岸今昔。一個讓大家感受到愛的香港故事。 已經在維多利亞港遊走百多年的渡輪小星， 因為城市不斷的填海，把他與曾經的同伴都分開了……現在，只剩小星一個獨自在海上。 沒有腳、沒有車輪的他能否再次與岸上的同伴相見？

兒童圖書類│ T OP 2 《 電車小叮在哪裡 ？ 》 作者：劉清華、林建才｜出版：木棉樹 一個以經典電車120為主角，看見自我價值的繪本故事。 電車小叮每天出發， 從早上六點開始，叮叮叮叮—— 一直忙到午夜。 可是，小叮卻愈來愈不快樂…… 「我只是一輛老掉牙的電車，追不上時代的步伐……大概過不了多久，我就要被淘汰了吧？」

兒童圖書類│ TOP 3 《野貓軍團拉麵店》 作者：工藤紀子｜出版：台灣東方 這是汪汪開的拉麵店。

野貓軍團正在外面偷看……

把拉麵的作法記下來吧！喵──

就像平常那樣，他們趁著關店的時候偷跑進店裡，想偷煮拉麵來吃。

這時，卻突然來了一群飢腸轆轆的猴子客人，還帶著一顆魔法石，

沒想到他們正在躲避摧毀村莊的怪獸……

「嘎吼──」

面對凶暴的怪獸，野貓軍團跟著客人一起逃跑……

他們該怎麼辦呢？他們會一起勇敢的抵抗怪獸嗎？

兒童圖書類│ T OP 4 《巴士的故事》 作者：吳博林、譚小晴｜出版：格子盒作室 一本書，帶你看遍：香港巴士的背景歷史、巴士品牌的理念設計、巴士行業的進步發展、有關巴士的種種趣味知識及科學實驗…… 巴士在我們的日常生活中，是重要的交通工具！不同的巴士路線，帶領著我們到達香港不同的地方！那麼，你知道香港巴士發展的小歷史嗎？香港有哪些巴士公司每天為市民提供服務？巴士司機日常有何職責呢？巴士車身的裡裡外外結構，你認識多少？有關巴士的各種趣味知識、科學實驗，我們一起來發現吧！

兒童圖書類│ TOP 5 《 Emi Takes Hong Kong- A Kids' Story Travel Guide 》 作者：Karen Jane HO｜出版：Fly High Press 此書以香港為背景創作的兒童冒險故事，帶大家探索香港主要景點，更可作為兒童界旅遊指南！ 媽媽送一輛滑板車作為他的生日禮物—但他下週應該送媽媽什麼作為她的生日禮物？ 由於 Emi 住在香港，尋找靈感的地方不乏有趣的地方：山頂、淺水灣，甚至是他最喜歡的點心餐廳！ 最後他買什麼作為媽媽的生日禮物呢？