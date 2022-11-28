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2022-11-28 19:51:58

親子閱讀必備！誠品10大兒童暢銷書

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誠品推介了多本兒童暢銷書。

誠品推介了多本兒童暢銷書。

現今的父母大多明白閱讀的好處親子共讀可以提升小朋友對閱讀的興趣，促進親子關係所以家長與孩子一同逛書店已很常見，只要經濟上負擔得起，他們都不太介意給子女買圖書。但是究竟哪些書才能吸引到小朋友，父母又知道嗎？今次誠品特別推介了兒童暢銷書，讓家長參考一下購買哪些圖書才適合孩子，並受到他們喜愛。

兒童知識類TOP 1《日本腦科權威久保田競專為幼兒設計》

作者：久保田競/監修；久保田腦/協力｜出版小

讓孩子從三歲就開始練習如何從視覺來判斷、思考和行動，活化與開發大腦更多的可能性！

幼兒期是腦部發育最快速的時期，藉由經過腦科學設計的學習遊戲，刺激大腦皮質聯合區，不僅可以幫助孩子提升記憶力、思考力、判斷力和推理能力，還可以促進日後培育孩子對環境的敏銳度、數理理解力和情感感受力。現在就跟著日本育腦專家久保田競博士，一起進行鍛鍊大腦的遊戲吧！

1.階段式學習，手腦並用的訓練
透過辨識、分類和組合顏色、數字、形狀等訓練手指靈巧度的「貼貼樂」遊戲，從簡單到困難的主題，刺激前額葉皮質的神經細胞，開發腦力。
2.綜合式腦力遊戲，增進智能發展
融入日常活動、生活習慣、自然環境和語言表達的情境遊戲，不斷進行聯想、推論與創作的練習，大腦一再接收感官刺激，神經元和細胞間的突觸就會增加，培育腦力。
3.鼓勵發揮創意，激發大腦創造力
運用自由貼畫遊戲啟發創造力，強調重視孩子的創意和想法，從中獲得進步的喜悅，當孩子受到讚美時，大腦分泌多巴胺，誘發伏隔核運作，能增加學習樂趣，活用腦力。

兒童知識類│TOP 1《日本腦科權威久保田競專為幼兒設計》

兒童知識類│TOP 1《日本腦科權威久保田競專為幼兒設計》

兒童知識類TOP 2《角落小夥伴：與朋友和睦相處的方法》

作者：主婦與生活社｜出版：布克文

融入校園團體生活最實用的人際關係祕笈！

本書為喜愛角落小夥伴的同學提供許多「與朋友和睦相處」的方法。
「我的朋友好像有了其他好朋友……
「我想要更會聊天，交更多朋友。」
「和好朋友吵架後，還能夠和好嗎？」
「朋友哭了……好想要安慰他！」
與同學、朋友相處時，常產生各種心情感受吧。有時候會不知道該怎麼處理才好，心裡總是七上八下。
這本書整理了對應「各種不同心情」的許多建議，一定能幫上你的忙！來吧！和角落小夥伴一起打開書本，一起學習吧！
本書經由輕鬆簡單的圖表或選擇題，帶領大家

一下子就釐清自己所遭遇的問題點，再針對問題點提供解決辦法及溫柔的建議
鼓勵大家快樂的踏出與朋友和睦相處的每一步。愉快的學習每一天都能和朋友同樂

兒童知識類│TOP 2《角落小夥伴：與朋友和睦相處的方法》

兒童知識類│TOP 2《角落小夥伴：與朋友和睦相處的方法》

兒童知識類TOP 3《神話最強王圖鑑》

作者部伸明/監修｜出版幼福文化

24位天神、惡魔及幻獸展開一對一淘汰賽，每場戰鬥都令人目不轉睛！

本書以北歐、希臘、印度、愛爾蘭、美索不達米亞等傳說中的神、惡魔及幻獸為主角，展開一場場神力與魔力齊發的精采戰鬥！

書中內容根據各時期神話與傳說所描述的眾神、惡魔與幻獸特徵，加以想像後描繪出其樣貌，再進一步研究祂們的各項能力，模擬出各種對戰場面。閱讀過程中可以了解祂們的傳說、外貌特徵、體型大小、攻擊能力、絕招特色等。

兒童知識類│TOP 3《神話最強王圖鑑》

兒童知識類│TOP 3《神話最強王圖鑑》

兒童知識類TOP 4《植物大戰殭屍2之機械人漫畫7絕地大反擊

作者笑江南｜出版中華教

只要有一顆善良、勇敢的心，人人都能當英雄！

耀斑花被植物英雄協會除名！因為她發現了不速之客後，在對戰中不慎燒毀了變電站。她要如何面對這一切？英雄協會在植物鎮舉行英雄招募大會，同時超人殭屍的陰謀也浮上水面。消防救援機器人、核災巡檢機器人、智能巡檢機器人、水上救生機器人等輪番登場。憤而加入殭屍大軍的耀斑花，在面對昔日好友綠影俠時，會做出怎樣的抉擇？

兒童知識類TOP 4《植物大戰殭屍2之機械人漫畫7絕地大反擊

作者笑江南｜出版中華教

只要有一顆善良、勇敢的心，人人都能當英雄！

耀斑花被植物英雄協會除名！因為她發現了不速之客後，在對戰中不慎燒毀了變電站。她要如何面對這一切？英雄協會在植物鎮舉行英雄招募大會，同時超人殭屍的陰謀也浮上水面。消防救援機器人、核災巡檢機器人、智能巡檢機器人、水上救生機器人等輪番登場。憤而加入殭屍大軍的耀斑花，在面對昔日好友綠影俠時，會做出怎樣的抉擇？

兒童知識類│TOP 4《植物大戰殭屍2之機械人漫畫7絕地大反擊》

兒童知識類│TOP 4《植物大戰殭屍2之機械人漫畫7絕地大反擊》

兒童知識類TOP 5《日本腦科學權威久保田競專為幼兒設計有效鍛鍊大腦迷宮遊戲》

作者：久保田競/監修；久保田腦/協力｜出版：小

100個鍛鍊大腦的迷宮遊戲，教孩子從正確握筆，玩出記憶、觀察、思考、判斷、行動等各項能力！

根據迷宮的難易度，將全書的迷宮遊戲區分為三個階段。首先，第一階段是「簡單迷宮」，透過定點、描虛線、畫直線、畫斜線、畫曲線等動作，讓孩子學會正確的握筆姿勢，訓練手指和手腕靈活度，提升孩子的運筆能力。接著，第二階段是有少數叉路的「基礎迷宮」，訓練孩子在畫線的同時還要觀察前方路徑，並判斷該走哪一條路線，除了增加迷宮的挑戰外，同時培養孩子的記憶力、觀察力和思考能力。最後，第三階段是融入了顏色、語文、數字、節慶活動、生活環境等學習要素的「益智迷宮」，需要孩子活用各種認知能力進行判斷和思考，不但能促進智能發展，還能培養專注力和持續力！

兒童知識類│TOP 5《日本腦科學權威久保田競專為幼兒設計有效鍛鍊大腦迷宮遊戲》

兒童知識類│TOP 5《日本腦科學權威久保田競專為幼兒設計有效鍛鍊大腦迷宮遊戲》

兒童圖書類TOP 1《渡輪小星的祕密之旅》

作者：林建出版：小皇冠童書

以天星小輪小星的視角，帶大家探索香港維港兩岸今昔。一個讓大家感受到的香港故事

已經在維多利亞港遊走百多年的渡輪小星，

因為城市不斷的填海，把他與曾經的同伴都分開了……現在，只剩小星一個獨自在海上。

沒有腳、沒有車輪的他能否再次與岸上的同伴相見？

兒童圖書類│TOP 1《渡輪小星的祕密之旅》

兒童圖書類│TOP 1《渡輪小星的祕密之旅》

兒童圖書類│TOP 2電車小叮在哪裡

作者劉清華林建才｜出版木棉樹

一個以經典電車120為主角，看見自我價值的繪本故事。

電車小叮每天出發，

從早上六點開始，叮叮叮叮

一直忙到午夜。

可是，小叮卻愈來愈不快樂……

「我只是一輛老掉牙的電車，追不上時代的步伐……大概過不了多久，我就要被淘汰了吧？」

兒童圖書類│TOP 2《電車小叮在哪裡？》

兒童圖書類│TOP 2《電車小叮在哪裡？》

兒童圖書類│TOP 3《野貓軍團拉麵店》

作者：工藤紀子｜出版：台灣東方

這是汪汪開的拉麵店。
野貓軍團正在外面偷看……
把拉麵的作法記下來吧！喵──
就像平常那樣，他們趁著關店的時候偷跑進店裡，想偷煮拉麵來吃。
這時，卻突然來了一群飢腸轆轆的猴子客人，還帶著一顆魔法石，
沒想到他們正在躲避摧毀村莊的怪獸……
「嘎吼──
面對凶暴的怪獸，野貓軍團跟著客人一起逃跑……
他們該怎麼辦呢？他們會一起勇敢的抵抗怪獸嗎

兒童圖書類│TOP 3《野貓軍團拉麵店》

兒童圖書類│TOP 3《野貓軍團拉麵店》

兒童圖書類│TOP 4《巴士的故事》

作者：吳博林、譚小晴｜出版：格子盒作

一本書，帶你看遍：香港巴士的背景歷史、巴士品牌的理念設計、巴士行業的進步發展、有關巴士的種種趣味知識及科學實驗……

巴士在我們的日常生活中，是重要的交通工具！不同的巴士路線，帶領著我們到達香港不同的地方！那麼，你知道香港巴士發展的小歷史嗎？香港有哪些巴士公司每天為市民提供服務？巴士司機日常有何職責呢？巴士車身的裡裡外外結構，你認識多少？有關巴士的各種趣味知識、科學實驗，我們一起來發現吧！

兒童圖書類│TOP 4《巴士的故事》

兒童圖書類│TOP 4《巴士的故事》

兒童圖書類│TOP 5Emi Takes Hong Kong- A Kids' Story Travel Guide

作者Karen Jane HO｜出版：Fly High Press

此書以香港為背景創作的兒童冒險故事，帶大家探索香港主要景點，更可作為兒童界旅遊指南！

媽媽送一輛滑板車作為他的生日禮物但他下週應該送媽媽什麼作為她的生日禮物？

由於 Emi 住在香港，尋找靈感的地方不乏有趣的地方：山頂、淺水灣，甚至是他最喜歡的點心餐廳！

最後他買什麼作為媽媽的生日禮物呢？

兒童圖書類│TOP 5《Emi Takes Hong Kong- A Kids' Story Travel Guide》

兒童圖書類│TOP 5《Emi Takes Hong Kong- A Kids' Story Travel Guide》

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