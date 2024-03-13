親子音樂劇《搖滾教室》5月香港演藝學院歌劇院首映！

自2015年在百老匯首演，《搖滾教室》獲得一致好評，已經在全球各地演出並讓觀眾大呼過癮。該劇不僅打破了票房紀錄，倍受熱烈讚賞，獲得了四項Tony Awards提名，並榮獲了2017年Olivier Awards最傑出音樂成就獎和2017年WhatsOnStage Awards最佳新音樂劇獎。

香港，準備好搖滾了嗎？！

這部音樂劇由Andrew Lloyd Webber譜曲，Glenn Slater填詞，Julian Fellowes編寫故事。該劇根據2003年同名電影改編，電影由Jack Black主演，Mike White編劇，是一個風趣且引人入勝的音樂劇。故事描述Dewey Finn，一位失敗的搖滾明星，裝扮成一位貴族寄宿教室的優秀代理老師來賺取額外收入。在那裡，他將一群成績優異的學生變成速彈吉他手、低音摩打手等、有著超級威力令人興奮的搖滾樂隊。