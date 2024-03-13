親子音樂劇《搖滾教室》5月香港演藝學院歌劇院首映！

自2015年在百老匯首演，《搖滾教室》獲得一致好評，已經在全球各地演出並讓觀眾大呼過癮。該劇不僅打破了票房紀錄，倍受熱烈讚賞，獲得了四項Tony Awards提名，並榮獲了2017年Olivier Awards最傑出音樂成就獎和2017年WhatsOnStage Awards最佳新音樂劇獎。
香港，準備好搖滾了嗎？！
這部音樂劇由Andrew Lloyd Webber譜曲，Glenn Slater填詞，Julian Fellowes編寫故事。該劇根據2003年同名電影改編，電影由Jack Black主演，Mike White編劇，是一個風趣且引人入勝的音樂劇。故事描述Dewey Finn，一位失敗的搖滾明星，裝扮成一位貴族寄宿教室的優秀代理老師來賺取額外收入。在那裡，他將一群成績優異的學生變成速彈吉他手、低音摩打手等、有著超級威力令人興奮的搖滾樂隊。
《搖滾教室》呈獻了令人難以忘懷的歌曲，並以幽默感人的故事，讓各個年齡層的觀眾都歡樂不已。劇中有才華洋溢的年輕演員們每晚在舞台上現場演奏樂器，無論是八歲還是八十歲，絕對是每位音樂愛好者的完美之夜！Andrew Lloyd Webber這熱門音樂劇即將來港的消息，已經成為本地文化娛樂界最熱門的話題之一。
親子音樂劇《搖滾教室》香港2024
表演場地：香港演藝學院歌劇院
演出日期： 2024年5月25日至6月16日
表演場次：每週8場表演
表演日期和時間：星期二、星期三、星期四、星期五 晚上19:30；星期六 下午14:30 /晚上19:30；星期日 下午13:00 / 晚上18:00
門票價格：$1248（搖滾區）；$998； $898； $598；$488
公開售票日期：即日起