親子食譜｜精選3個超簡單食譜 小朋友一齊煮 改善偏食/增進親子關係

近年，家長與小朋友一起入廚成為潮流。小朋友幫忙及烹調食物，親手接觸食材，不但能認識食材不同面貌，改善偏食問題，甚至烹調過程中增進親子關係。以下精選3個適合親子共煮的小食食譜，即睇內文。

親子共煮食譜｜水果鬆餅 （ 4 人份） 外脆內軟的鬆餅屬老少咸宜，最快20分鐘即可完成，是快、靚、正之選。 材料： 2個雞蛋 1.25杯牛奶 2杯玉米粉 2茶匙泡打粉 1茶匙鹽 適量油 步驟： 1 將雞蛋打入碗中，加入牛奶後攪拌均勻。再加入玉米粉、泡打粉和鹽，將材料攪拌成麵糊。小朋友可協助攪拌麵糊。 2 用中火燒熱平底鑊後，倒入油。家長避免讓小朋友操作此步驟。 3 將麵糊倒入平底鑊中。煎至底部呈金黃色後翻轉。鬆餅兩面煎成金黃色後即完成。 4 家長可預先準備膠刀或兒童安全刀，讓小朋友切藍莓或士多啤梨作為配菜。

水果鬆餅（Chop Chop Family圖片）

親子共煮食譜｜地瓜球 （ 3 人份） 地瓜球是幾乎每個台灣夜市必賣的小食，必屬大人細路最愛掃街小吃。40分鐘即可品嘗熱辣辣的地瓜球，重拾台灣味。 材料： 蕃薯 300克，品種不限 蕃薯粉 120克 砂糖 20克 玄米油 5湯匙 步驟： 1 蕃薯削皮後蒸熟。蒸熟後不要心急開蓋，將番薯焗一會。 2 趁蕃薯還熱的時候加入細砂糖，並用叉子壓成泥。 3 加入番薯粉讓蕃薯泥成團，建議番薯及番薯粉的比例為５：２，番薯粉可以分開數次加入，一次加入太多粉會導致粉團太乾，難以揉成小球狀。若果真的太乾，可以加入適量的水。 4 將番薯搓揉成長條狀，並且切小塊。可以邀請小朋友將麵糰稍微將搓成球體。 5 在鑊中倒入油。油稍微起泡後，就可以將番薯麵糰放入。先不要動地瓜球，待定型後再稍微滾動地瓜球，讓它們慢慢膨起來。不要用力壓下地瓜球，否則地瓜球可能變扁。地瓜球漲起後，可以開大火逼出油份，當地瓜球表面變成金黃色就可以起鑊了。