親子食譜｜精選3個超簡單食譜 小朋友一齊煮 改善偏食/增進親子關係

近年，家長與小朋友一起入廚成為潮流。小朋友幫忙及烹調食物，親手接觸食材，不但能認識食材不同面貌，改善偏食問題，甚至烹調過程中增進親子關係。以下精選3個適合親子共煮的小食食譜，即睇內文。
親子共煮食譜｜水果鬆餅 （4人份）
外脆內軟的鬆餅屬老少咸宜，最快20分鐘即可完成，是快、靚、正之選。
材料：
2個雞蛋
1.25杯牛奶
2杯玉米粉
2茶匙泡打粉
1茶匙鹽
適量油
步驟：
1 將雞蛋打入碗中，加入牛奶後攪拌均勻。再加入玉米粉、泡打粉和鹽，將材料攪拌成麵糊。小朋友可協助攪拌麵糊。
2 用中火燒熱平底鑊後，倒入油。家長避免讓小朋友操作此步驟。
3 將麵糊倒入平底鑊中。煎至底部呈金黃色後翻轉。鬆餅兩面煎成金黃色後即完成。
4 家長可預先準備膠刀或兒童安全刀，讓小朋友切藍莓或士多啤梨作為配菜。
親子共煮食譜｜地瓜球 （3人份）
地瓜球是幾乎每個台灣夜市必賣的小食，必屬大人細路最愛掃街小吃。40分鐘即可品嘗熱辣辣的地瓜球，重拾台灣味。
材料：
蕃薯 300克，品種不限
蕃薯粉 120克
砂糖 20克
玄米油 5湯匙
步驟：
1 蕃薯削皮後蒸熟。蒸熟後不要心急開蓋，將番薯焗一會。
2 趁蕃薯還熱的時候加入細砂糖，並用叉子壓成泥。
3 加入番薯粉讓蕃薯泥成團，建議番薯及番薯粉的比例為５：２，番薯粉可以分開數次加入，一次加入太多粉會導致粉團太乾，難以揉成小球狀。若果真的太乾，可以加入適量的水。
4 將番薯搓揉成長條狀，並且切小塊。可以邀請小朋友將麵糰稍微將搓成球體。
5 在鑊中倒入油。油稍微起泡後，就可以將番薯麵糰放入。先不要動地瓜球，待定型後再稍微滾動地瓜球，讓它們慢慢膨起來。不要用力壓下地瓜球，否則地瓜球可能變扁。地瓜球漲起後，可以開大火逼出油份，當地瓜球表面變成金黃色就可以起鑊了。
親子共煮食譜｜韓式拳頭飯
韓式拳頭飯是韓國人家常菜式。即使不愛吃飯或吃菜的小朋友，都能夠不經不覺之間吃下蔬菜及飯，不需家長氹食飯。
材料：
白飯 1碗，可使用紅米或糙米
即食海鹽紫菜 適量，可使用專為兒童而設的無鹽或減鹽版。
蟹柳 3條
青瓜 適量
芝麻 適量
麻油 適量
鹽 適量
家長可按個人喜好加入其他食物，讓拳頭飯口感及營養更為豐富。
步驟：
1 先將米煮好，煮熟後將飯放涼。
2 將蟹柳、青瓜及紫菜切好備用，小朋友可用膠刀或兒童安全刀。
3 將所有食材放入碗中，並且加入芝麻及麻油。
4 韓式拳頭飯精髓是，戴上手套攪拌食物，將飯團搓成一口可進食份量。