親子馬灣一日遊｜主題公園門票+3小時海鮮自助晚餐 2人同行人均$385 任食鱈蟹腳/龍蝦/麵包蟹/刺身

豐盛閣推出食自助餐送挪亞方舟主題公園門票優惠，現時預訂「茶寐饗宴環球海鮮自助晚餐」，2人同行每人僅$385就可以又食又玩。 豐盛閣6至7月推出創意茶匯料理，包括綠茶豆乳花膠雞湯麵、普洱茶合桃燉西班牙杜洛克豬排骨、紅棗蟲草花鮑魚雞煲及龍井蒸蝦糯米飯，更不要錯過各式環球海鮮包括加拿大鱈蟹腳、波士頓龍蝦、麵包蟹、刺身及精緻甜品。

水果入饌自助餐 7月7日起推出以季節限定水果入饌自助餐，包括柚子善蛋煎比目魚柳、百里香檸機烤春雞、士多啤梨醬燒杜洛克豬排骨、泰式蒜香胡椒杜洛克豬腩肉、脆炸威豬手配香芒黃梅醬和香煎鴨肝多土配楓糖香橙醬等。另有各式冰鎮海鮮如加拿大波士頓龍蝦、麵包蟹及刺身；還有驚喜甜品：榴槤布甸、檸檬馬鋑撻，玫瑰巨峰提子白朱古力美式蛋糕、紅桑子與地利朱古力餅、芒果龍眼布甸及柚子線茶餅。

多款甜品可供選擇