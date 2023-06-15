親子馬灣一日遊｜主題公園門票+3小時海鮮自助晚餐 2人同行人均$385 任食鱈蟹腳/龍蝦/麵包蟹/刺身

豐盛閣推出食自助餐送挪亞方舟主題公園門票優惠，現時預訂「茶寐饗宴環球海鮮自助晚餐」，2人同行每人僅$385就可以又食又玩。
豐盛閣6至7月推出創意茶匯料理，包括綠茶豆乳花膠雞湯麵、普洱茶合桃燉西班牙杜洛克豬排骨、紅棗蟲草花鮑魚雞煲及龍井蒸蝦糯米飯，更不要錯過各式環球海鮮包括加拿大鱈蟹腳、波士頓龍蝦、麵包蟹、刺身及精緻甜品。
水果入饌自助餐
7月7日起推出以季節限定水果入饌自助餐，包括柚子善蛋煎比目魚柳、百里香檸機烤春雞、士多啤梨醬燒杜洛克豬排骨、泰式蒜香胡椒杜洛克豬腩肉、脆炸威豬手配香芒黃梅醬和香煎鴨肝多土配楓糖香橙醬等。另有各式冰鎮海鮮如加拿大波士頓龍蝦、麵包蟹及刺身；還有驚喜甜品：榴槤布甸、檸檬馬鋑撻，玫瑰巨峰提子白朱古力美式蛋糕、紅桑子與地利朱古力餅、芒果龍眼布甸及柚子線茶餅。
挪亞方舟主題公園
親身探索全球首個根據遠古記載，以1：1實物比例建造的馬灣挪亞方舟。一家大小可在方舟內參加益智好玩的活動與了解動物生態，讓家長與孩子一同體驗滿有趣味的一天。博覽館內有180度洪水影院以及未來方舟影院，以影像解開大自然的奧秘。館內有15個各具特色的主題展館，透過互動遊戲為兒童帶來全新學習體驗！
豐盛閣3小時海鮮自助晚餐送挪亞方舟主題公園門票，兩人同行優惠
價錢：$769/2位，每位$385
豐盛閣3小時海鮮自助晚餐，兩人同行優惠
價錢：$758/2位，每位$379
用餐日期：7月1-2日、7-9日、14-16日、21-23日、28-30日(18:00-21:00)
用餐地址：馬灣珀欣路33號挪亞方舟度假酒店內之豐盛閣餐廳
預訂日期：6月16日15:00至6月22日23:59
預訂網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/103575?cid=13367