一文睇清第五屆兒童書展10大焦點

正在尋找一個絕佳的親子活動嗎？「第五屆兒童書展及超級親子用品展」將於5月17日至19日假亞洲國際博覽館舉行，主題為「兒童中外文化藝術交流世界」。展會設有「兒童羅浮宮」展區，啟發孩子的藝術創意，並舉辦「荔園嘉年華」活動推廣本地文化；也設立「超級吃貨天地」，提供美食及乾貨攤位，讓家長和孩子共度溫馨時光！
焦點1
「香港學校巡禮」由灣區教育聯盟策劃，與星島新聞集團和《親子頭條》協辦，匯集近百所幼稚園、小學和中學參加，並提供教育及升學講座和學生表演，協助家長了解香港學校的報讀門檻和升學攻略。
焦點2
為慶祝「法國5月」，展覽以「兒童羅浮宮」為主題，打造專屬兒童的藝術展覽，分為古典藝術區、二創區、普普藝術區和卡通打卡區，旨在啟發兒童對世界的探索和創造力。
焦點3
入場小朋友可憑「會場積分獎賞系統」中的優惠券，即可參與價值$50的充氣樂園體驗。（名額有限，送完即止）
焦點4
與「荔園嘉年華」合作，提供經典娛樂遊戲和荔園歷史展覽區。入場人士可憑「會場積分獎賞系統」中的優惠券，於指定時間內到荔園攤位即可享送3個荔園代幣優惠（價值$30）(每個電子登記限送一次）。
焦點5
《奇先生妙小姐EQ100》會場特價$199/套（原價$4,980）。另有防滑防水兒童地墊優惠售價$99。
焦點6
首次引入「購物積分優惠獎賞計劃」，入場人士登記即可於商戶消費後累積積分，換領「會場購物賞」禮品，更有中國南方航空贊助香港北京來回機票3張，總值$12,000。
焦點7
舉辦「超級BB 爬行及搬公仔大賽」，參賽BB可獲得SENS Studio拍攝的家庭照片和價值$380的福袋，冠軍更可贏取高達$1,000的禮品。
焦點8
慶祝「田叔叔英語閱讀計劃」5週年，舉辦「田叔叔5週年慶典展覽」，設有最受歡迎的故事情境打卡區，並邀請田叔叔於5月19日現身演繹故事。
焦點9
特設「中華文化體驗館」，讓大人和小朋友體驗中華文化。
焦點10
與ZERO2 零活易手機應用程式合作，推出「ESG碳中和兒童書展」，提供特別任務和優惠資訊，讓家長和小朋友一同學習和實踐ESG碳中和行為。
AlipayHK獨家優惠
今屆「兒童書展」於多個平台售賣門票，分別為AlipayHK、內地支付寶、TicketBear、ctrip.com及CMHK。AlipayHK更推出獨家優惠，購買成人門票送3個荔園代幣，購買兒童票價送2個荔園代幣，購買家庭套票送8個荔園代幣。此外入場人士以AlipayHK購買荔園代幣，$50減$5（由AlipayHK贊助），每位用戶只限購買一次，優惠數量有限，送完即止；而以內地支付寶購買門票亦可獲扣減$20港元優惠。
機場快綫優惠小童免費來回博覽館
另外，3至11歲兒童於機場快綫香港、九龍或青衣站入閘前，只需要前往客務中心並出示活動門票（電子門票均可）及有效的小童八達通，更可即日免費來回博覽館及免費港鐵接駁前往任何港鐵站。
第五屆「兒童書展 暨 超級親子用品展」
|日期
|2024年5月17日至19日
|時間
|上午10時至晚上8時
|地點
|亞洲國際博覽館5, 7, 9號展覽廳
|票價
|VIP門票：成人$200； 兒童$100
一般門票：成人$100；兒童$50