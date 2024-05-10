一文睇清第五屆兒童書展10大焦點

正在尋找一個絕佳的親子活動嗎？「第五屆兒童書展及超級親子用品展」將於5月17日至19日假亞洲國際博覽館舉行，主題為「兒童中外文化藝術交流世界」。展會設有「兒童羅浮宮」展區，啟發孩子的藝術創意，並舉辦「荔園嘉年華」活動推廣本地文化；也設立「超級吃貨天地」，提供美食及乾貨攤位，讓家長和孩子共度溫馨時光！

焦點 1

「香港學校巡禮」由灣區教育聯盟策劃，與星島新聞集團和《親子頭條》協辦，匯集近百所幼稚園、小學和中學參加，並提供教育及升學講座和學生表演，協助家長了解香港學校的報讀門檻和升學攻略。

焦點 2

為慶祝「法國5月」，展覽以「兒童羅浮宮」為主題，打造專屬兒童的藝術展覽，分為古典藝術區、二創區、普普藝術區和卡通打卡區，旨在啟發兒童對世界的探索和創造力。

焦點 3

入場小朋友可憑「會場積分獎賞系統」中的優惠券，即可參與價值$50的充氣樂園體驗。（名額有限，送完即止）