做好頭皮護理 小朋友頭臭bye bye

夏日炎炎，如果家長不懂得恰當地幫助小朋友護理頭髮的話，有可能導致出現一些頭臭問題。首先家長需要知道小朋友頭臭或頭髮出現味道的成因，是因為他們皮膚表面存在很多真菌，當小朋友油脂分泌過多時，真菌便會以油脂分泌物及頭皮屑作為食物，造成頭臭。如果家長想解決兒女的頭臭問題，頭皮護理工作必不可少。 圖：林俊源 文：袁雅婷
講解小朋友頭臭成因
RARE ONE HAIR SALON是本港首間提供小朋友頭皮護理的店舖，該店頭皮護理總監KC Wong表示，小朋友出現汗味或頭臭問題，是由於頭肉及皮膚表面存在很多真菌，這些真菌本來對於皮膚生態來說，具有平衡的作用。但當小朋友油脂分泌過多時，真菌量亦會隨之增加，代謝物會出現一些味道，這些就是頭臭的成因。
家長KO子女頭臭
如果家長想為小朋友解決頭臭問題，不應「治標」地選用控油或去油洗髮及護髮產品。而是應該控制頭肉上的真菌量，「治本」地解決問題，例如最簡單方法是挑選好適合小朋友的洗髮及護髮產品。KC Wong指，雖然市面上大部分的洗、護產品都是優質，但是家長往往並不很了解小朋友的頭皮性質。KC Wong更稱，平時家長多數都是靠廣告宣傳、朋友介紹等去挑選洗、護產品使用，往往忽略了這些產品可能不適合使用者的皮膚，更有機會導致他們皮膚存在的真菌量增加。
天然有機產品 適合小孩洗護
髮型總監Ben Kwok認同KC Wong所說的話，並憶述，髮型屋發現做頭皮護理或剪髮的很多常客中的子女，很多都會有一個共通點，便是很大汗。然而，當家長或家傭想幫小朋友洗走頭汗或頭油時，可能也未必能夠徹底清潔乾淨；或者小朋友會在吹頭時四圍走，令洗完的頭髮不夠乾爽，導致小朋友頭皮上出現問題，例如頭氣等。
因此，髮型屋詢問了一些家長相關問題，並專為小朋友推出頭皮護理療程，以天然有機的產品及頭皮護理儀器為他們進行深層潔淨洗頭、在頭皮上加上控油精華，以及具有精油的微霧，讓頭髮散發香氣，「踢走」頭臭，並減少頭皮敏感，重建頭皮健康。
Ben Kwok建議家長，除了可以帶小朋友到髮型屋進行護理外，亦可以選購市面上一些適合小朋友使用的天然洗髮乳及護理劑。而在打理時需要撥乾淨頭髮，令他們在洗髮的過程中可以徹底清潔。
護理頭髮 由小做起
最後，Ben Kwok表示，創辦RARE ONE HAIR SALON的理念是想將潮流及健康融合在一起，為客人提供頭皮護理及美髮的一條龍服務，希望可以全面性融入家居，立志成為客人的「髮型專家」及「頭皮醫生」，幫助他們解決頭髮上的問題。髮型屋會有專業頭皮護理師利用儀器，為家長及小朋友的頭皮健康進行分析，當了解他們頭皮的健康度之後，頭皮護理師便會再對症下藥，以天然、有機及無刺激性的護髮產品，為他們護理頭髮。
他指，髮型屋更想將健康頭皮的資訊，對小朋友由小培訓到大，因為當人們隨著年紀增長，頭皮便會出現輕量脫髮、頭皮炎症、敏感等問題，到這個時候，很多人才開始了解到頭皮護理的重要性，或者更關注這方面的問題。若在家長及髮型屋共同引導下，從小開始便對他們灌輸頭皮亦是人類身體非常重要的一個部分，會使小朋友對頭皮及皮膚方面的知識更豐富。
髮型總監Ben Kwok表示，因生產後的媽媽容易脫髮，加上小朋友可能會因為出汗過多，出現頭臭問題等。頭皮護理總監KC Wong續指，所以髮型屋專門創立了頭皮護理分部，專注於推廣頭皮護理觀念，為客人提供美髮服務時兼顧頭皮護理。
1. 專業頭皮護理師會以儀器查看小朋友的落髮狀況、頭皮狀況、頭髮濃密度、頭皮角質狀況、頭皮血管裸露程度、頭髮粗細度、毛穴狀況，並向家長講解。
2. Ben Kwok認為，小朋友應該從小開始了解頭皮護理的重要。
3. 在專業頭皮護理師分析小朋友的頭皮健康狀況後，會再決定居家保養和頭皮療程方案。
4. 另外，生產後的媽媽經常會有脫髮、斷髮的煩惱，專業頭皮護理師在分析媽媽的頭皮狀況後，會先以眉針為她的頭輕輕按摩頭肉，再以噴槍注射合適的精華，作深層護理。