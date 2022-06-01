做好頭皮護理 小朋友頭臭bye bye

夏日炎炎，如果家長不懂得恰當地幫助小朋友護理頭髮的話，有可能導致出現一些頭臭問題。首先家長需要知道小朋友頭臭或頭髮出現味道的成因，是因為他們皮膚表面存在很多真菌，當小朋友油脂分泌過多時，真菌便會以油脂分泌物及頭皮屑作為食物，造成頭臭。如果家長想解決兒女的頭臭問題，頭皮護理工作必不可少。 圖：林俊源 文：袁雅婷

講解小朋友頭臭成因

RARE ONE HAIR SALON是本港首間提供小朋友頭皮護理的店舖，該店頭皮護理總監KC Wong表示，小朋友出現汗味或頭臭問題，是由於頭肉及皮膚表面存在很多真菌，這些真菌本來對於皮膚生態來說，具有平衡的作用。但當小朋友油脂分泌過多時，真菌量亦會隨之增加，代謝物會出現一些味道，這些就是頭臭的成因。

家長KO子女頭臭

如果家長想為小朋友解決頭臭問題，不應「治標」地選用控油或去油洗髮及護髮產品。而是應該控制頭肉上的真菌量，「治本」地解決問題，例如最簡單方法是挑選好適合小朋友的洗髮及護髮產品。KC Wong指，雖然市面上大部分的洗、護產品都是優質，但是家長往往並不很了解小朋友的頭皮性質。KC Wong更稱，平時家長多數都是靠廣告宣傳、朋友介紹等去挑選洗、護產品使用，往往忽略了這些產品可能不適合使用者的皮膚，更有機會導致他們皮膚存在的真菌量增加。

天然有機產品 適合小孩洗護

髮型總監Ben Kwok認同KC Wong所說的話，並憶述，髮型屋發現做頭皮護理或剪髮的很多常客中的子女，很多都會有一個共通點，便是很大汗。然而，當家長或家傭想幫小朋友洗走頭汗或頭油時，可能也未必能夠徹底清潔乾淨；或者小朋友會在吹頭時四圍走，令洗完的頭髮不夠乾爽，導致小朋友頭皮上出現問題，例如頭氣等。

因此，髮型屋詢問了一些家長相關問題，並專為小朋友推出頭皮護理療程，以天然有機的產品及頭皮護理儀器為他們進行深層潔淨洗頭、在頭皮上加上控油精華，以及具有精油的微霧，讓頭髮散發香氣，「踢走」頭臭，並減少頭皮敏感，重建頭皮健康。

Ben Kwok建議家長，除了可以帶小朋友到髮型屋進行護理外，亦可以選購市面上一些適合小朋友使用的天然洗髮乳及護理劑。而在打理時需要撥乾淨頭髮，令他們在洗髮的過程中可以徹底清潔。

護理頭髮 由小做起

最後，Ben Kwok表示，創辦RARE ONE HAIR SALON的理念是想將潮流及健康融合在一起，為客人提供頭皮護理及美髮的一條龍服務，希望可以全面性融入家居，立志成為客人的「髮型專家」及「頭皮醫生」，幫助他們解決頭髮上的問題。髮型屋會有專業頭皮護理師利用儀器，為家長及小朋友的頭皮健康進行分析，當了解他們頭皮的健康度之後，頭皮護理師便會再對症下藥，以天然、有機及無刺激性的護髮產品，為他們護理頭髮。

他指，髮型屋更想將健康頭皮的資訊，對小朋友由小培訓到大，因為當人們隨著年紀增長，頭皮便會出現輕量脫髮、頭皮炎症、敏感等問題，到這個時候，很多人才開始了解到頭皮護理的重要性，或者更關注這方面的問題。若在家長及髮型屋共同引導下，從小開始便對他們灌輸頭皮亦是人類身體非常重要的一個部分，會使小朋友對頭皮及皮膚方面的知識更豐富。