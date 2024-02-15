初六送窮宜打掃 盤點新年至元宵節習俗+禁忌 初七係人日

農曆新年假期一般從初一開始至初三結束，但其實正月十五前都是新年！龍年來臨，為大家整理了年初四至元宵節的習俗或禁忌，雖然不少已經成為傳統，但多了解也無妨吧！ 農曆新年習俗｜初四 雖然年初四屬大部分上班族需要重新上班的日子，更有「初四咁嘅樣」的形容，但其實年初四是女媧創世神話的「羊日」，即常說的「三羊（陽）」開泰，屬恭迎灶神回歸民間的日子。而在當天由於有着「接神」的習俗，灶王爺與家神會回來守護家人，所以當日忌出遠門，不宜外出。

農曆新年習俗｜初五迎財神 大部分新年禁忌都可在年初五解除，這是由於初五也被稱作「破五」，在這一天商家也會擇定吉時，鳴炮祭神，以求開張大吉。而初五更屬財神的生日，相傳人們要在這天大排宴席、燃放鞭炮等來迎接財神到來，所以不少店家也選擇在初五啟市，歡迎財神到來。但在初五當天就禁止動土，否則有可能會有災害發生。

農曆新年習俗｜初六 送窮 初六被稱作「送窮」日，即代表要送走窮鬼、舊日的貧窮困苦等來迎接新一年的美好生活，傳統垃圾即為「窮氣」，所以年初六要清掃家中，將垃圾送走，俗稱「送窮出門」。 農曆新年習俗｜初七／人日 年初七即是「人日」，代表人人生日，屬全家喜慶的日子，所以家長不宜在當日教訓孩子。而初七同時是「七煞日」，許多事情都不宜在這天進行，特別應避免外出遠行，以免發生意外。

農曆新年習俗｜初八 初八為「順星節」，屬於一個可以預知一年運氣的節日，同時也屬豐收之日，所以當日適宜放生，以表達好生之德。而年初八更是「蠶過年」的日子，所以婦女不能使用針線。 農曆新年習俗｜初九 傳說年初九為玉皇大帝的生日，也有人稱之為「過小年」，因此生肖犯太歲的人可在當日到廟中「攝太歲」。而在當日就忌曬衣服，尤其是內衣褲，以表示對玉皇大帝的尊重，否則便是對天公不恭，將會受到指責。 農曆新年習俗｜初十 初十為石頭生日，因此當日忌搬動石頭和打磨石器等。而初十亦有賀老鼠嫁女的意思，所以人們會在當日掛花燈，稱為「添丁燈」。 農曆新年習俗｜初十一 初十一傳統為岳父宴請女婿的日子，俗稱「子婿日」。