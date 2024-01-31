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親子
2024-01-31 18:45:00

回南天｜室內潮濕發霉方法 熱水加鹽拖地可降濕？

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回南天｜春夏到來變潮濕？！盤點6個預防室內潮濕發霉方法 熱水加鹽拖地可降濕？

回南天｜春夏到來變潮濕？！盤點6個預防室內潮濕發霉方法 熱水加鹽拖地可降濕？

回南天月份一般為每年3至4月，但香港濕度高，其他月份也有機會牆身有倒汗水等家居問題。天氣潮濕，相對濕度有時候更超過80%，亦經常有大霧的情況出現，因此需要特別留意室內潮濕問題。以下就為大家盤點6個預防室內潮濕發霉的方法，讓大家可以輕鬆解決春夏所帶來的潮濕問題。

回南天點算？抽濕機、白醋、梳打粉、防潮濕方法13招（am730製圖） 回南天點算？抽濕機、白醋、梳打粉、防潮濕方法13招（am730製圖） 回南天點算？抽濕機、白醋、梳打粉、防潮濕方法13招（am730製圖） 回南天點算？抽濕機、白醋、梳打粉、防潮濕方法13招（am730製圖） 回南天點算？抽濕機、白醋、梳打粉、防潮濕方法13招（am730製圖） 回南天點算？抽濕機、白醋、梳打粉、防潮濕方法13招（am730製圖） 回南天點算？抽濕機、白醋、梳打粉、防潮濕方法13招（am730製圖） 回南天點算？抽濕機、白醋、梳打粉、防潮濕方法13招（am730製圖） 回南天點算？抽濕機、白醋、梳打粉、防潮濕方法13招（am730製圖） 回南天點算？抽濕機、白醋、梳打粉、防潮濕方法13招（am730製圖） 回南天點算？抽濕機、白醋、梳打粉、防潮濕方法13招（am730製圖） 回南天點算？抽濕機、白醋、梳打粉、防潮濕方法13招（am730製圖） 回南天點算？抽濕機、白醋、梳打粉、防潮濕方法13招（am730製圖） 回南天點算？抽濕機、白醋、梳打粉、防潮濕方法13招（am730製圖）

回南天｜全屋：濕度計監察

當室內的濕度達到65%的時候，霉菌便會開始繁殖生長，而香港不少樓宇都沿近海旁，這些地區的氣候更是特別潮濕，濕度更有機會達到80％，因此等到霉菌出現時再來做防霉工作便太遲，建議若要做好居家防霉工作，可定時使用濕度計監察，當濕度較高的時候，便可以取出抽濕機輔助，減少潮濕發霉的機會。

家中放置濕度計可以隨時了解潮濕的情況。 市面上亦有一些造型可愛的濕度計。 怕太佔位置的話，可以選擇尺寸較細小的濕度計。

回南天｜全屋：熱水加鹽拖地

回南天的地板總是會有潮濕的感覺，總需要拖地吸乾地板，而利用熱水加鹽拖地，便有效加速水分揮發，有效預防室內潮濕發霉，平價又實惠。

可以以熱水和鹽作為清洗地拖的水拖地。 需要特別注重一些不起眼的角落位置。 盡量清空地面的東西才拖地。

回南天｜全屋：抽濕機、冷氣或暖風機輔助

正值回南天時不僅地板會有潮濕的感覺，家中的空氣亦會瀰漫着潮濕的黏笠感，而使用抽濕機、冷氣或暖風機等除濕電器，便有效幫助全家進行抽濕，特別建議使用的同時打開家中的抽屜，讓抽屜內的物品也能進行除濕，以防夏天的時候才發現抽屜內的物品已因潮濕而發霉。

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書櫃、書房等較多紙張的地方特別需要使用抽濕機除濕。 房間中放置抽濕機亦可幫助趕走疲倦感。 衣服亦建議取出來進行抽濕。

回南天｜浴室：蠟燭防霉

除了受天氣影響外，浴室的環境本來就較家中其他位置容易受潮發霉，所以在浴室完成除霉工作或者尚未有發霉情況時，可以先利用淺色的蠟燭在浴室的縫隙處來回塗抹，以防止細縫吸收水汽而產生霉菌。

浴室的縫隙位置特別容易發霉。 瓷磚的連接位置亦可以先用蠟燭防霉。 洗手盆位置容易潮濕發霉，建議常用抹布擦乾。

回南天｜衣物收納：報紙吸濕

回南天同樣是換季的時候，不少人都會將冬天衣物放進收納箱中，而為了讓衣物不易受到潮濕，建議在收納箱的底部鋪上報紙，並加張白紙隔離油墨，再放上需要收納的衣服即可。由於報紙有效吸除濕氣，而且昆蟲不喜歡報紙的味道，所以簡單利用報紙便能夠有效防蟲及預防潮濕。同時建議衣物收納箱最好不要放在床下等地面空間，因為地面的濕氣較重，若使用一些易受潮的收納箱，有機會令發霉的情況變得更嚴重。

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若空間許可的話，建議不要將衣物收納箱放置在地上。 布質的收納箱較容易受潮。 衣物放在真空收納袋中亦是不錯的防潮方法。

回南天｜食品收納：真空壓縮袋儲存

不只是回南天，平常在室內儲存食品的時候都容易因為儲存不當而造成發霉等問題，而利用真空壓縮袋便可以嚴密隔絕外部空氣進入，使袋內形成缺氧狀態，從而預防潮濕發霉等狀況，特別適合用來儲存豆類、餅乾等乾貨。

放在櫃子中保存亦有機會發霉。 真空保存可以防止空氣內進。 新鮮食品亦可用真空保存。
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