回南天｜室內潮濕發霉處理方法 熱水加鹽拖地可降濕？

回南天月份一般為每年3至4月，但香港濕度高，其他月份也有機會牆身有倒汗水等家居問題。天氣潮濕，相對濕度有時候更超過80%，亦經常有大霧的情況出現，因此需要特別留意室內潮濕問題。以下就為大家盤點6個預防室內潮濕發霉的方法，讓大家可以輕鬆解決春夏所帶來的潮濕問題。

回南天｜全屋：濕度計監察 當室內的濕度達到65%的時候，霉菌便會開始繁殖生長，而香港不少樓宇都沿近海旁，這些地區的氣候更是特別潮濕，濕度更有機會達到80％，因此等到霉菌出現時再來做防霉工作便太遲，建議若要做好居家防霉工作，可定時使用濕度計監察，當濕度較高的時候，便可以取出抽濕機輔助，減少潮濕發霉的機會。

回南天｜全屋：熱水加鹽拖地 回南天的地板總是會有潮濕的感覺，總需要拖地吸乾地板，而利用熱水加鹽拖地，便有效加速水分揮發，有效預防室內潮濕發霉，平價又實惠。

回南天｜全屋：抽濕機、冷氣或暖風機輔助 正值回南天時不僅地板會有潮濕的感覺，家中的空氣亦會瀰漫着潮濕的黏笠感，而使用抽濕機、冷氣或暖風機等除濕電器，便有效幫助全家進行抽濕，特別建議使用的同時打開家中的抽屜，讓抽屜內的物品也能進行除濕，以防夏天的時候才發現抽屜內的物品已因潮濕而發霉。

回南天｜浴室：蠟燭防霉 除了受天氣影響外，浴室的環境本來就較家中其他位置容易受潮發霉，所以在浴室完成除霉工作或者尚未有發霉情況時，可以先利用淺色的蠟燭在浴室的縫隙處來回塗抹，以防止細縫吸收水汽而產生霉菌。

回南天｜衣物收納：報紙吸濕 回南天同樣是換季的時候，不少人都會將冬天衣物放進收納箱中，而為了讓衣物不易受到潮濕，建議在收納箱的底部鋪上報紙，並加張白紙隔離油墨，再放上需要收納的衣服即可。由於報紙有效吸除濕氣，而且昆蟲不喜歡報紙的味道，所以簡單利用報紙便能夠有效防蟲及預防潮濕。同時建議衣物收納箱最好不要放在床下等地面空間，因為地面的濕氣較重，若使用一些易受潮的收納箱，有機會令發霉的情況變得更嚴重。