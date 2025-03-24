國泰「飛躍理想計劃」全新形式啟動　鼓勵年青人追尋航空夢、推動業界發展

國泰於上周末舉行社區服務旗艦活動 —「飛躍理想計劃」啟航典禮，計劃旨在激勵年輕人勇於追求航空夢想。本年度的計劃換上新形式，以「探知」、「探求」和「探索」為3大核心範疇，並融入社會服務元素，將幫助約2000名年齡介乎10至18歲的青少年追尋夢想。

航空探索家體驗日

啟航典禮由國泰人事董事黃瑋彤主持，並邀請了運輸及物流局副局長廖振新擔任主禮嘉賓。活動上更請來國泰員工分享工作趣事及想法，開闊學員視野，讓他們更深入了解航空業幕後運作，以及國泰不同範疇的業務等。

頭炮活動為一連兩日的「航空探索家體驗日」，合共有870名基層學生參加，在70位國泰義工帶領下到訪國泰城不同部門，例如頭等艙及登機櫃台訓練區，由現役空姐及職員解說工作流程及職責等，令學員更了解航空業的不同面貌。