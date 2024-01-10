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親子
2024-01-10 13:50:00

大掃除｜年廿八洗邋遢 有咩比地毯、馬桶更難清潔？

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大掃除｜年廿八洗邋遢嚴選家居10大難抹地方 有咩比地毯、馬桶更難清潔？（am730製圖）

大掃除｜年廿八洗邋遢嚴選家居10大難抹地方 有咩比地毯、馬桶更難清潔？（am730製圖）

農曆新年前，年廿八洗邋遢是大掃除最佳日子。不過家居地方真的很難打掃，清理要花費大把時間，你覺得最難清的地方是哪裏？馬桶、抽油煙機往往需要大量時間清潔，不過家居最難抹地方卻不是這兩個地方。

大掃除習俗由來

農曆新年前，想輕鬆放假還要先經過大掃除這一關，但為甚麼要大掃除呢？民俗專家說是為了將前一年的穢物通通掃出門，把舊的、不好的「氣」送走，迎來新的「氣」，祈求未來一年能有好運氣，也能為家裏帶來煥然一新的感覺。大部分人在居家裝潢、購買家具及用品時，最在意的除了價錢與實用度，是否容易清理也同樣重要。《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查10大居家最難掃的地雷清單，順便告訴你如何輕鬆解決髒污問題！

文：《網路溫度計

家居清潔時做足預防措施，降低使用化學物的風險（am730製圖） 家居清潔時做足預防措施，降低使用化學物的風險（am730製圖） 家居清潔時做足預防措施，降低使用化學物的風險（am730製圖） 家居清潔時做足預防措施，降低使用化學物的風險（am730製圖）
有台灣FB專頁分享大掃除心得，以洗面乳將爐頭的陳年油污清潔得乾乾淨淨。

有台灣FB專頁分享大掃除心得，以洗面乳將爐頭的陳年油污清潔得乾乾淨淨。（FB/美妝界的尖叫雞-G老闆編哥）

家居10大難抹地方 10. 煮食爐

天天煮飯的家庭，煮食爐若沒有在煮完菜後立刻清潔擦拭，會累積大量油污、污垢，還可能滋生黴菌。網民多在抱怨「有些煮飯噴到的油污不好清，就算用水擦還是會油油的」、「煮食爐架油漬，根本不是用刷子就可以擦掉」。還曾有網民嘗試使用洗面乳刷洗，三兩下讓檯面清潔溜溜，也有達人建議可用小梳打和水調製的清潔劑來擦拭。

家居10大難抹地方 9. 浴缸

浴缸長期使用久未清洗就會累積黃垢，必須用力刷洗才能徹底清除，尤其獨立浴缸因為浴缸弧度導致清潔不易，底部及靠牆側面更不好清，再加上浴室水氣充足，很容易就發霉、滋生細菌。網民表示，「十多年的浴缸有些許坑洞，試過很多方法，越洗越粗，坑洞難洗」。

有人便建議「用海綿加點牙膏刷洗臉盆和浴缸，效果很好」、「拿網狀洗碗布來清理浴室，除了用來清洗餐具，也能用來刷洗浴缸」。

家居10大難抹地方 以洗面乳將爐頭的陳年油污清潔得乾淨。（FB/美妝界的尖叫雞-G老闆編哥） 家居10大難抹地方 浴缸久未清洗就會累積黃垢。(互聯網)
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家居10大難抹地方 8 廚房水槽

廚房最常使用到的地方就是水槽，排水口常卡着菜渣、廚餘，攀附在水槽深處的「黏稠物質」因環境比較陰濕，只要三天不清理就會長霉。「髒髒的水槽，媽媽特別強調那個很難清，清了好多遍都沒辦法」、「直角水槽的縫隙每次都會卡垢很煩！誠心建議選有弧度的水槽好多了」。

家事達人建議，可以用檸檬酸先將水槽都先噴過，再用廚房紙巾覆蓋幾十分鐘到幾個小時，接着用海綿、牙刷刷洗剔除污垢，就能恢復晶亮。

家居10大難抹地方  7 水龍頭

家中浴室和廚房因為時常用水，水龍頭難免積累水垢，表面滿佈白色痕跡，看起來並不美觀，「光想着怎麼清潔就讓人頭皮發麻呀！因為水垢真的超級難清的」、「我想說檸檬酸沒有用，不然拿馬桶清潔劑來試試看，結果還是解不了，水垢真的不好清，水龍頭、鏡子都很難清很煩，我頭真的很痛！」

信義居家分享，在水垢方面，利用牙刷與小梳打粉刷洗水龍頭等五金類，就能找回亮晶晶的金屬光澤；也記得要打開水管排水孔，用竹籤或竹筷將纏繞的頭髮等髒污移除，再用小梳打粉刷洗除菌。

家居10大難抹地方  不好好打理廚房，隨時會變得烏煙瘴氣。 家居10大難抹地方  水龍頭容易留下水漬及鐵鏽。

家居10大難抹地方 6 梳化

市面上梳化有布質、合成皮革與天然皮革三大材質，布梳化不好清潔、合成皮梳化容易硬化或裂開、天然皮梳化乾擦不易清理髒污，濕布又容易影響材質，「梳化常常都是沾滿貓毛的狀態 ...拿甚麼都很難清」、「家裏的梳化目前還是禁地，畢竟我家的梳化發真的很難清」、「中意淺色的布梳化，但又怕容易髒，不好整理很猶豫」。而梳化清潔最好的幫手就是吸塵器，並參考保養清潔說明書，例如梳化套可拆或不可拆、是否適合水洗或只能乾洗、應以軟布擦拭還是可以用吸塵器等等。

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家居10大難抹地方  5 地毯、地墊

地毯、地墊因為放在地上經常踩踏，容易沾黏灰塵、泥土、毛髮等骯髒物，即便丟入洗衣機也不一定能清乾淨。「鞋櫃和地毯總會有不好聞的味道」、「一般地毯容易髒又不好清理、巧拼我家的貓會吃」。居家清潔公司建議，除了定期吸塵除濕，如果不小心沾到污漬，可先分辨髒污是甚麼，油性的髒污要用去油清潔劑；而水性的髒污則用水處理就好。

清潔方式從污漬的外緣向中心擦，這樣可以防止污漬面積擴大，不要用刷子刷，否則會免傷害地毯毛絨，在處理完髒污後，要用乾布吸除過多的水分，讓地毯盡量保持乾燥。

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地毯常常會被踏或挨著，因為亦要定期清潔。

家居10大難抹地方 4. 抽油煙機

每當要清洗抽油煙機上的陳年油垢時，總讓許多人感到心累，不僅難清潔還會弄得滿手都是油。網民說：「一直想說我煮飯都是少油為主，清潔應該不難吧 沒想到抽油煙機上，還是堆了一大坨可怕的髒污」、「我覺得最難清的地方有幾個一是廚房二是浴室，廚房特別是抽油煙機，還有抽油煙機下面的牆壁」。

信義居家提到，很多人覺得抽油煙機濾網難清，其實只要在熱水加入天然酵素、將濾網浸泡至少30分鐘，就能輕鬆洗掉油污。

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抽油煙機需要每兩星期清洗一次。

抽油煙機需要每兩星期清洗一次。

家居10大難抹地方  3. 馬桶

馬桶中一圈圈的黃垢是廁所最討人厭又難清除的地方，就算用刷子大力刷，也未必能徹底消滅。「有些地方還真的不好刷，像馬桶跟地板刷到我好痠阿」、「因為沒有乾濕分離，才搬進來幾個月， 馬桶浴櫃周圍又發現發霉的狀況，一整個大傻眼啊」、「浴室我喜歡乾乾淨淨潔白光亮，但我不喜歡蹲在地上洗地板刷馬桶」。

信義居家建議，平日就得維護馬桶清潔，避免髒污累積，大掃除時則可使用專用清潔劑進行污垢溶解與刷洗，特別是馬桶座與蓋子的隙縫中可以用牙籤、竹籤包着布做清潔。

年廿八洗邋遢、大掃除或家居清潔時預防腐蝕傷害措施（am730製圖） 年廿八洗邋遢、大掃除或家居清潔時預防腐蝕傷害措施（am730製圖） 年廿八洗邋遢、大掃除或家居清潔時預防腐蝕傷害措施（am730製圖） 年廿八洗邋遢、大掃除或家居清潔時預防腐蝕傷害措施（am730製圖）

家居10大難抹地方 2. 磁磚縫隙

無論是客廳、廚房、衛浴等各個居家空間，只要有磁磚縫隙、玻璃膠、膠條縫隙都容易堆積灰塵、藏污納垢，尤其是浴室，因為水氣特別多，還容易發霉變黑。網民抱怨「對於廚房浴室磁磚縫隙、洗手台旁玻璃膠發霉， 一直覺得超級無敵礙眼又難清，用過許多清潔用品， 完全無效」、「不論是用滾輪或是刷子都不好刷」。

100室內設計曾建議，針對一般污垢，可將小梳打加少許水調成糊狀，塗在細隙區域使其停留約15分鐘再刷洗，即可輕鬆去除。但如果是發霉，建議使用漂白水濕敷數小時或一個晚上，之後再用小刷子（例如舊牙刷）清洗。

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清潔時容易在地面留下污跡，因此應最後才打掃地板。

清潔時容易在地面留下污跡，因此應最後才打掃地板。

家居10大難抹地方  1. 地板（大理石、木地板...）

地板材質有許多種，像是木地板、大理石、磁磚、塑膠地板等，清潔方式也不一而足，所以需要特別小心。難打掃的原因有：「地板易潮濕黏膩，會沾附髒污、毛髮、沙灰塵、皮屑，受潮地面不只難掃，更可能擴大髒污面積」、「原本20幾年的磁磚地板，上面已經有些難清的髒污，就算刷過、擦拭過也總是覺得不乾淨」。

可以注意的是，像是木材質最怕遇到水，可直接用吸塵器吸淨，或是運用除塵紙、靜電拖把乾擦將髒污去除，且要避免來回擦拭，才不會刮傷地板。大理石材質含有礦物質，強酸或強鹼的清潔劑會與石材產生化學反應，因此在清潔時挑選中性清潔劑是較好的選擇。而塑膠材質不怕水氣滲透，清潔方式可使用吸塵器與拖把即可，但仍要避免強酸強鹼類型的清潔劑。

大掃除10大難清的地方

大掃除10大難清的地方

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2020年01月04日至2023年01月03日，共3年。
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『居家難掃的地方』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。
本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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本文由《DailyView網路溫度計》授權轉載

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