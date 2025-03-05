嬰兒護臀膏推薦2025｜本地權威調查揭僅2成半BB護臀膏合格 小編推薦新手父母家中必備1款 100%兒科及皮膚科醫生實證功效*

踏入回南天季節，潮濕天氣加上寶寶長時間需要用尿片，好易焗住皮膚，若然便便後爸爸媽媽未能即時更換尿片，更容易誘發尿布疹！因此，不少父母都會選用專為寶寶而設的護臀膏，即俗稱的「Pat Pat 膏」，以預防及護理尿布疹。不過最近有本地權威機構調查發現，在10多款市面常見的Pat Pat 膏中，高達7成半的產品被驗出含有香料及致敏成分、植物萃取物、防腐劑或丙二醇等對寶寶有害的物質，當中只有4款不含任何致敏成分。為了讓爸媽們在選購時更得心應手，小編特意仔細研究並根據5大原則︰天然安全、臨床驗證、口碑、成分以及性價比，選出一款新手父母家中必備的嬰兒Pat Pat 膏！ 嬰兒護臀膏評測｜拆解尿布疹 3 大成因 1. 皮膚與尿布長期接觸磨擦 寶寶長時間穿著尿布，活動中難免會與皮膚長時間接觸磨擦，導致皮膚角質層受損。 2. 排泄物接觸皮膚 寶寶長時間穿著尿布本來已十分悶熱，加上尿液和糞便不斷接觸肌膚，容易傷害皮膚角質層。 3. 尿布不透氣 若然尿布不具有快速排除熱氣的功效，不但會令寶寶感到十分悶熱，更容易滋生細菌。 尿布疹會導致寶寶皮膚出現紅疹、汗疹、痱子、泛紅和脫皮等狀況，若不及時處理，一旦膿皰破裂產生傷口更有機會造成更嚴重的皮膚發炎。 嬰兒護臀膏評測｜預防尿布疹 2 大 法則 要有效避免誘發尿布疹，爸媽們不但需要勤換尿布，避免排泄物與屁屁接觸過長時間，特別是便便後應盡速更換尿布，並以清水或純水濕紙巾擦拭屁屁，保持清潔。即使沒有排便建議不要連續穿超過兩小時，以免過於悶熱。 除了保持乾爽及減少皮膚接觸到刺激物外，建議平常可以在換尿布清潔乾淨後，再塗上Pat Pat 膏以阻隔排泄物和屁屁，特別可使用含有氧化鋅成份的Pat Pat 膏，能夠預防因細菌、黴菌等引起的紅疹。

嬰兒護臀膏評測｜ Pat Pat 膏評選 5 大關鍵

1. 成分 既然是專為寶寶幼嫩肌膚而設，就當然要留意成分是否天然安全和溫和低刺激，減輕產品對寶寶屁屁的刺激及不適。是次測試中發現，有7成半的產品都被驗出含有致敏物質，寶寶長期接觸這些不良成分，不但會誘發皮膚炎，更有可能會影響神經系統，出現抽搐、嘔吐、腹瀉，甚至脫水，後果可大可小。 2. 臨床 實 證 初生寶寶一天換尿布後最少要塗多達8次Pat Pat 膏，如此常用且貼身的產品當然要經過專業測試，並獲得一眾醫護人員認可有效預防尿布疹及其他皮膚敏感問題。 3. 口碑 不少新手父母在選購嬰兒產品時，都會參考各位媽媽們及陪月們的真實用後感。Pat Pat 膏也不例外，尤其是在質地方面，建議大家選擇質地清爽輕盈，順滑好推。若然在陪月界和一眾媽媽中深受好評並持續使用，證明產品值得入手。 4. 成效 要全面呵護寶寶屁屁肌膚，不但要達到紓緩和修復尿布疹的功用，更要預防尿布疹的形成。通常嬰幼兒肌膚比成人薄，肌膚角質層容易流失水分，較易出現乾燥與脫皮現象，所以一款好的Pat Pat 膏需要為寶寶肌膚築起屏障，形成保護膜，全日保護及滋潤肌膚。 5. 性價比 相信各位爸爸媽媽都清楚Pat Pat 膏是高頻率使用的消秏品，因此在挑選時，價格合理和用量充足是重要考量。 嬰兒護臀膏評測｜ Mustela 維他命換片護膚膏 123 呵護幼嫩初肌

在4款不含香料或受關注成分的Pat Pat 膏中，法國品牌Mustela的維他命換片護膚膏123在上述5大關鍵中突圍而出，既有高質素的評價，性價比亦極高，絕對稱得上是爸媽必買！ 為了確保初生嬰兒的皮膚健康，Mustela所有產品均與專家合作研發，並且必須經過超過 450項措施和測試，安全可靠。Mustela維他命換片護膚膏123蘊含98%天然成份，專為幼嫩膚質的嬰兒而設，不含香料及防腐劑。產品主要含有天然活性成分，提供預防、紓緩、修復尿布疹3重功效︰ 牛油果活源醣®︰為幼嫩膚質的嬰兒而築起肌膚屏障，滋潤並保存皮膚細胞活力 Oxeoline of Alcacea︰鎮靜紓緩肌膚 向日葵蒸餾油︰補充皮膚屏障的脂質，有助於修復皮膚 氧化鋅︰形成屏障，保護皮膚免受刺激 100%受訪兒科及皮膚科醫生認同Mustela維他命換片護膚膏123具有預防功效*，證實產品高效保護初生嬰兒的肌膚，有效預防及紓緩敏感不適。除專業認可外，產品更獲得一眾真實陪月員及媽媽大讚「尿疹救星」，近100%受訪媽媽認同塗搽容易，質地透氣順滑好推並具滋潤保濕效果！ 要在媽媽界被譽為「尿疹救星」除顯著功效外，價格亦十分合理。在4款合格產品中，Mustela維他命換片護膚膏123售價僅$128/100ml，平均每毫升只需$1.28，性價比極高！

使用方法 每次換片時，塗搽一層厚厚的維他命換片護膚膏123於寶寶清潔和乾爽的臀部，如寶寶臀部皮膚有液體（如血水、膿水等）滲出或尿疹持續不癒，請向家庭醫生求診。 *為60名嬰兒進行人體臨床測試（醫療評估）的結果