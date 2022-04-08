尋找迷失了的內在小孩

大都會生活，青少年既要面對學業、前途的壓力，亦要感受成長路上的身心理轉變，容易迷失真我性格。國際形體劇場導演及教育家David Glass，於1997年創立了「迷失兒童計劃」，這些年來已在超過22個國家進行這計劃，目標是透過劇場及藝術表演協助被邊緣化的青年人和兒童。

撰文：Charlotte

電郵：charlottechangli@gmail.com

2019年，本地劇場人甄詠蓓，眼見香港青少年和兒童精神健康問題日益嚴重，與David Glass合作策劃「動戲童迷香港藝術計劃ÉLAN Lost Child Project HK」，以劇場為本啟發青年人，並重燃成年人的「內在小孩」。

計劃的名字ÉLAN是法語，意思活力衝勁，今次活動是連結藝術家、學者及整個社會，透過舞蹈、劇場、音樂、故事工作坊及討論，青少年面對疫情以至整個社會，有時會產生一份無力感，從工作坊可以紓發抑壓心底的情緒；同時亦善用社交媒體及科技，結合數碼和真實世界，帶動整個社會的創意之泉。今年活動以「YES AND！…」為題，透過「肯定」兩字，期望與年輕人共同想像一個更好的世界、一個屬於他們的世界。

「ÉLAN」分為兩個階段，並將以大師系列：《愛．狂．死》備戰展演揭開序幕。透過經典人物「羅密歐」與「茱麗葉」，探討家庭、愛情、社會期望，如何成為兩代戰爭的起點。今次創作有別於400年前的原著，以「愛、狂、死」(Love．Madness．Death)為創作主軸，為「青春」尋找出路、為「激情」打氣吶喊，讓劇場另闢對話空間，提供更廣泛和寬宏的角度，探討我們對未來失焦的因由。

Zoom劇場呈獻 大師系列(網上進行)

日期及時間：4月16日8pm及4月17日5pm

需預先於大館網站登記：shorturl.at/dsOUV