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親子
2022-06-15 04:30:25
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小朋友花心思製作花生醬 為爸爸獻上最SWEET的父親節禮物

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父親節將至，小朋友是否正為怎樣與爸爸慶祝而懊惱？給各位小朋友一點小貼士，如果爸爸在父親節收到子女自製的手工禮物，必會感到非常歡慰。而今次介紹的《手工花生醬工作坊》X《鄉土體驗》半天遊，除了讓小朋友學習親自製作手工花生醬送給心愛的爸爸，過程中更能學到食物知識、感受鄉郊的生活方式，一舉數得。圖：蘇文傑 文：袁雅婷

從製作過程中學懂珍惜

O.Works創辦人Poling稱，一開始教小朋友製作花生醬時，她發覺他們都會覺得很悶，製作過程的確比他們想像中複雜，小朋友更可能因剝花生導致小手指痛，但當聞到花生醬散發的香味，尤其最後艱辛完成製成品，知道甚麼叫「粒粒皆辛苦」，更珍惜眼前的花生醬，知道經歷很多事情才能得到成果。

落花生的故事

工作坊的過程中，Poling會教導小朋友各式各樣的食物知識，例如花生生長的故事——因為花生又名為「落花生」，而整個名字又很有故事性，其實落花生是要有落花，才會得到花生。小朋友聽完故事後，會領略很多東西的名字背後，亦包涵另一種意義。

了解食物知識

她讓小朋友知道在花生醬中加入迷迭香有防腐的作用；而加入蜂蜜除了調味以外，亦令花生醬變黏身，小朋友了解到這些食物方面的知識後，會很好奇一瓶花生醬原來不是表面看似的那麼簡單，需要判斷若想濃味一點，就多落一些鹽；想甜及黏一點便多加一些蜂蜜。

體驗鄉郊四季變化

鄉土體驗部分，Poling會帶領親子遊走及介紹錦田的名勝及風景，包括錦田樹屋、長春園、古書齋、青磚屋、練武場、鄧氏祠堂等，還會帶大家探訪本地農場，感受鄉郊的生活方式。她更笑言，因為鄉郊四季分明，鄉土體驗能夠令小朋友強烈感受到四季的變化。

享受與爸媽一同解難的時間

Poling還稱，手工製作花生醬是很適合親子一同進行的活動。平日家長及小朋友都各有任務及事忙，難得來到這裡放下自己的工作或功課，去好好享受。例如爸媽與子女要一起完成他們未知的事情，面對問題時會一同想辦法解決。到最後他們真的大功告成，對爸媽與子女的關係及成長都是難忘的。

查詢：https://www.hungryhugger.com/

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齊齊學！製作手工粗粒花生醬

1. 先剝掉花生殼；
2. 焗熟花生；
3. 將花生倒入膠袋內，然後反覆將膠袋往桌上拋打，使花生皮脫落；
4. 篩走花生皮；
5. 將花生倒入攪拌機中攪碎；
6. 將部分碎掉的花生用匙羹舀入花生醬瓶內；
7. 將餘下的花生繼續攪碎，直至呈絲滑狀後，再按製作者喜好加入適量蜂蜜及喜馬拉亞山鹽調味，以及加入小量迷迭香，作「防腐劑」之用，並利用攪拌機拌勻；
8. 將拌勻後的花生醬倒入瓶內；
9. 用長匙羹把下層的粗粒花生及上層的幼滑花生醬拌勻，完成。

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