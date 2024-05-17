建造業零碳天地周末低碳市集 與眾共享綠色生活

想體驗一次社區共融的環保之旅？建造業零碳天地（零碳天地）於本周末（18日至19日）舉辦「GO Green GO Life低碳市集」活動，教育大眾培養可持續消費習慣。活動將可持續發展策略融入日常生活的每一個層面，提高大眾對保護環境的意識，同時鼓勵購買綠色低碳產品，特別是符合環保原則的產品或減少使用塑膠物料包裝等，實踐永續概念。
低碳市集聚集多個綠色社會企業及綠色品牌，售賣符合環保、有機及升級再造等創意產品，讓公眾可購買由回收材料升級再造的物品或支持可持續發展商店的產品，讓參加者從中了解可持續生活的重要性。同場亦邀請了環境運動委員會於現場與公眾玩遊戲送禮物，積極推廣低碳生活文化。
多元化工作坊傳授綠色生活竅門 參加限定活動獲贈環保餐具
有得買之餘，更有得玩！活動期間更會舉辦多個綠惜工作坊及低碳Busking表演！萬勿錯過「零碳x電器修復基礎班」，參加者將透過工作坊學習自行修理家中小家電，推動修復舊物的理念，不僅能減少對環境的負擔，還能讓參加者學習獨立技能。另外，現場更設有天然防蚊液工作坊，參加者將利用天然精油製作出安全無害的防蚊液，保護自己，家人和環境的健康；而空氣草掛飾工作坊將教授參加者親手打造獨一無二的空氣草掛飾，這種特殊的植物無需土壤，只需要空氣和少量水分就能茁壯成長，不僅為家居和工作環境增添綠意，也符合取之於自然的綠色原則。最後，別忘了參加期間限定活動，在低碳市集上完成指定任務即可免費換領竹餐具套裝或摺疊環保杯。禮物名額有限，記緊提早到場換領！
GO Green GO Life低碳市集
日期：5月18日（星期六）至5月19日（星期日）
時間：中午12時至下午6時
地點：九龍灣常悅道8號建造業零碳天地戶外廣場
費用：免費入場
網站：https://bit.ly/zcpmaygreenmarket_chi