建造業零碳天地周末低碳市集 與眾共享綠色生活

想體驗一次社區共融的環保之旅？建造業零碳天地（零碳天地）於本周末（18日至19日）舉辦「GO Green GO Life低碳市集」活動，教育大眾培養可持續消費習慣。活動將可持續發展策略融入日常生活的每一個層面，提高大眾對保護環境的意識，同時鼓勵購買綠色低碳產品，特別是符合環保原則的產品或減少使用塑膠物料包裝等，實踐永續概念。



低碳市集聚集多個綠色社會企業及綠色品牌，售賣符合環保、有機及升級再造等創意產品，讓公眾可購買由回收材料升級再造的物品或支持可持續發展商店的產品，讓參加者從中了解可持續生活的重要性。同場亦邀請了環境運動委員會於現場與公眾玩遊戲送禮物，積極推廣低碳生活文化。